АВТОВАЗ удивил планами, питерский завод Hyundai — возвращением к работе, а эксперты — прогнозами: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Чем запомнится первая рабочая неделя 2024-го? Аналитики подвели итоги продаж новых машин за 2023-й, АВТОВАЗ поделился амбициозными планами, бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя, дорожники задрали цены на проезд по трассе М11 «Нева», представители сферы постпродажного обслуживания предупредили о проблемах с запчастями и подорожании услуг автосервисов. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Как выяснилось, в 2023 году россияне купили чуть больше миллиона свеженьких легковушек — на 69% больше, чем в 2022-м. Самым высоким спросом у наших сограждан пользовались автомобили LADA. Второе и третье места — у Chery и Haval. Если же смотреть по моделям, то бестселлером года снова стала LADA Granta. А среди иномарок — Haval Jolion.

Но что было, то прошло: время двигаться дальше. И, например, родной АВТОВАЗ уже двинулся. В первую рабочую неделю тольяттинцы объявили цены на LADA Vesta Sportline в кузове универсал. Однако это — далеко не единственная новинка, запланированная отечественным автогигантом на 2024 год. Нам готовят действительно много приятных сюрпризов.

Порадовал и бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, который спустя почти два года вернулся к работе. Пока на предприятии обслуживают оборудование и обучают персонал, а позже там приступят к сборке машин из оставшихся комплектующих. Да-да, корейских машин, но под другим — вероятнее всего, китайским — брендом.

Должен чуть ли не со дня на день перезапуститься и автозавод, который ранее принадлежал «Мерседесу», а теперь — дилеру «Автодом». Но никакой конкретики нет: известно лишь, что руководство предприятия ведет переговоры с «восточными» партнерами, рассчитывая «подружиться» именно с «премиалами».

А более подробно об этих и других самых главных событиях уходящей недели расскажет видеообзор портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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13 января 2024
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