Российские продажи 1200-сильного китайского внедорожника BYD стартуют в январе

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Электро» Сергея Мелюха, эпатажный BYD Yangwang U8 можно будет приобрести в России в январе, а стоимость автомобиля начнется с 29 990 000 рублей.

— Механические, гидравлические и электронные системы управления данной модели объединены в единую интеллектуальную систему, что позволяет BYD U8 совершать разворот на месте на 360 градусов, существенно увеличивать клиренс, сохранять чрезвычайную устойчивость в экстремальных погодных условиях и при езде по заснеженным и обледенелым трассам, — отметил Мелюх.

Заявленный производителем запас хода гибридного внедорожника — 1000 км по китайскому циклу CLTC. Длина машины достигает 5319 мм, ширина — 2050 мм, колесная база — 3050 мм. Разгон до 100 км/ч обещает занять всего 3,9 секунды, а для езды по бездорожью предусмотрено 18 режимов вождения. На передней панели расположены три больших экрана, для задних пассажиров предусмотрено еще по 12,8-дюймовому дисплею.