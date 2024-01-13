Почему не стоит прогревать машину в мороз, если никуда ехать не собираешься

Итак, морозным днем автомобилист идет прогревать свою «ласточку». Аккуратно смахивает снег с двери, открывает ее, садится за руль, запускает двигатель. Потом неспешно, пока машина греется, берет щетку и сметает с кузова снег. После чего, убедившись, что мотор нагрелся до рабочей температуры, глушит его и с чувством выполненного долга идет домой. Довольный тем, что не дал застояться поршневой и АКБ взбодрил.

Однако довольно часто достигается противоположный эффект — вплоть до капремонта двигателя. Ведь, как ни странно, но зимой, особенно в лютые морозы, ни прогревать ТС, ни совершать короткие поездки не стоит. Ведь в итоге можно получить серьезные проблемы со смазкой, которая, потеряв все свои свойства, способна убить силовой агрегат.

Дело в том, что в результате описанных действий в верхних патрубках системы вентиляции картера появляется конденсат. Во время самого прогрева ничего страшного не случается, но после набора рабочей температуры и последующей остановки двигателя начинает страшное. Из-за перепада температур на стенках трубок образуется влага.

И если запуститься минут так на 10, то не вся жидкость успевает испариться. А осев в головке блока и на всех сопутствующих элементах она смешается с маслом, образуя вместо рабочей смазки эмульсию. Которая и сделает в итоге свое дело, приговорив мотор к переборке. От одного раза, конечно, ничего не произойдет, но систематическое «возбуждение» авто делает свое дело.

Чтобы не попасть впросак, специалисты рекомендуют не трогать машину в сильные морозы. Пусть спокойно стоит, ничего плохого с ней не случится. А если уж очень неймется, то прогревать ее стоит не меньше 30 минут, если у вас бензин, и не меньше 45-ти, если дизель. Так вы и себя успокоите и сохраните ресурс двигателя.