Hyundai и Kia могут вернуться на российский рынок под брендом Solaris

Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники на заводе Hyundai, еще в 2012 году компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» зарегистрировала в России бренд Solaris. Его всерьез рассматривали в качестве названия для собираемых в Санкт-Петербурге корейских машин — и даже примеряли на них соответствующие эмблемы. Вероятно, тогда от этой идеи все-таки отказались, оставив ее на крайний случай, но теперь, как говорят инсайдеры, возможно, для нее пришло время.

И это на самом деле неплохой вариант. Ведь в таком случае не нужно менять обозначения на внутренних деталях, на которых есть отсылка к Hyundai, поскольку права на бренд остались за корейцами, в то же время Solaris — известный бренд, вполне способный стать самостоятельным.

Перезапуск завода Hyundai в Санкт-Петербурге состоялся аккурат после новогодних каникул. У предприятия есть машинокомплекты для выпуска пары тысяч автомобилей, но при поступлении дополнительных комплектующих завод может собрать и до 50 000 легковушек.