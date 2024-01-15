Зачем в России строят новые автозаводы, если простаивают старые

Пока на питерском заводе Hyundai решается вопрос о запуске то ли китайских, то ли японских автомобилей, бывшее предприятие Nissan и перешедшая к Hyundai экс-площадка GM по-прежнему бездействуют. С FAW у АВТОВАЗа не срослось, а потому «ниссановский» завод вновь встал на паузу, да и цеха «джиэм» продолжают пылиться, пребывая в консервации.

С калужским кластером тоже не все в порядке. Вроде бы зеленый свет возобновлению производства дали, но какие конкретно модели тут пропишутся пока не знают, похоже, даже власти страны. Аналогичная ситуация и с бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Солнечногорске. Что уж там говорить про другие предприятия, коих в России больше, чем вы думаете.

Впрочем, и черкесский «Дервейс», и михайловский «Ставополь Авто», где раньше выпускали китайские машины, планировалось передать свежеиспеченным восточным партнерам, а потом и вовсе трансформировать в индустриальные парки. Помянем ТагАЗ, который, впрочем, решили переориентировать для выпуска кормоуборочной, зерноперерабатывающей и почвообрабатывающей техники.

Первые плоды нам обещают явить уже в этом году. Но обещать — не значит жениться. Как это, собственно, случилось с Брянским автомобильным заводом, успевшим прорекламировать новый антисанкционный грузовик, который дальше презентационных роликов никуда пока не уехал. Зато тут собирают тягачи для нефтегазовой отрасли. Еще бы, ведь это куда более практичное и прибыльное дело: нефть и газ — наше все.