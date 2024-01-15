Зачем в России строят новые автозаводы, если простаивают старые

Пока на питерском заводе Hyundai решается вопрос о запуске то ли китайских, то ли японских автомобилей, бывшее предприятие Nissan и перешедшая к Hyundai экс-площадка GM по-прежнему бездействуют. С FAW у АВТОВАЗа не срослось, а потому «ниссановский» завод вновь встал на паузу, да и цеха «джиэм» продолжают пылиться, пребывая в консервации.
С калужским кластером тоже не все в порядке. Вроде бы зеленый свет возобновлению производства дали, но какие конкретно модели тут пропишутся пока не знают, похоже, даже власти страны. Аналогичная ситуация и с бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Солнечногорске. Что уж там говорить про другие предприятия, коих в России больше, чем вы думаете.
Впрочем, и черкесский «Дервейс», и михайловский «Ставополь Авто», где раньше выпускали китайские машины, планировалось передать свежеиспеченным восточным партнерам, а потом и вовсе трансформировать в индустриальные парки. Помянем ТагАЗ, который, впрочем, решили переориентировать для выпуска кормоуборочной, зерноперерабатывающей и почвообрабатывающей техники.
Первые плоды нам обещают явить уже в этом году. Но обещать — не значит жениться. Как это, собственно, случилось с Брянским автомобильным заводом, успевшим прорекламировать новый антисанкционный грузовик, который дальше презентационных роликов никуда пока не уехал. Зато тут собирают тягачи для нефтегазовой отрасли. Еще бы, ведь это куда более практичное и прибыльное дело: нефть и газ — наше все.
Справедливости ради стоит сказать, что некогда оживившиеся китайские компании, заявившие об организации локального производства в нашей стране, в большинстве своем пока ограничились лишь словами. А ведь начать собирать в России машины много кто обещал: Hongqi, SAIC, Zotye, Changan, Chery. Последний бренд, к слову, частенько «светится» со своими изделиями на различных сборочных предприятиях, а Changan даже успел принять в Китае большую делегацию высокопоставленных лиц из России, где обсуждались возможные взаимодействия по локализации.
Но пока, повторимся, новых моделей на наших заводах так и не появилось. Если, конечно, не считать «Автотор», запустивший производство продукции сразу нескольких китайских брендов. Правда, об эффективности проекта пока говорить преждевременно. Между тем, потребительский интерес регулярно подогревается сведениями о строительстве новых автозаводов.
К примеру, на том же БАЗе нам обещали открыть легковое подразделение, а на конвейер поставить бюджетную легковушку а-ля Renault Logan. Что ж, обещанного, как известно, три года ждут. А вот в Саратове малоизвестная фирма «АльфаТех» решила организовать производство электрокаров, аккумуляторов и зарядных станций. Естественно, китайских. И?..
А что делать, если простаивающие заводы пристроить некуда? Правильно: придумать новый. Как это, кстати, сделала компания «Резинотехника», организовавшая в Саратовской области процесс изготовления деталей для ушедших восвояси Nissan, Mitsubishi и Renault. Почему бы и нет? Надо же кому-то составить конкуренцию КамАЗу, на чьих мощностях клепают запчасти для тех же «Рено». А некая мелкая контора под громким названием «Тренд» заявила о планах возвести под Новосибирском завод по выпуску большегрузов. Каких и зачем, правда, уточнять пока не стала.
Ясно одно: любые потуги связаны с освоением бюджета, а как его осваивают все мы прекрасно знаем. Похоже, догадываются об этом и потенциальные партнеры, которые, по сути, «отмирают» еще до начала реализации красиво распиаренного стартапа. И ведь не поспоришь: бизнес по-русски — он не дела ради и денег для, а исключительно про деньги. А дела, как водится, подождут…