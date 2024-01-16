Renault решила обновить «старый» Duster, оставив его в строю

В Южной Америке кроссовер тоже выпускается под маркой Renault, а не Dacia, как в Европе. По данным пресс-службы Renault Brasil, по технике никаких перемен не произошло — у машины остался на выбор атмосферный 1,6-литровый мотор с «механикой» или вариатором, либо 1,3-литровый турбомотор с вариатором. Полного привода у Duster в Бразилии не было и нет — автомобиль продается только с передней ведущей осью.

Зато слегка обновилась внешность — появилась оптика с Y-образным рисунком, как у европейской Dacia, и новая решетка радиатора. На переднем бампере установлены фары дополнительного света, но это все навесные элементы, а кузов остался прежним.

В интерьере можно найти новую панель приборов, увеличенный центральный подлокотник, а у задних пассажиров появилась пара разъемов USB. Подушек безопасности теперь шесть, а не две, а у топ-версии вдобавок есть беспроводная зарядка для смартфонов, система кругового обзора и 17-дюймовые колеса.

Закономерно подросли и цены: теперь Renault Duster в Бразилии стоит от 122 290 до 153 890 реалов или примерно 2,3—2,7 млн. рублей.