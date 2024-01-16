Новые шины по цене «Жигулей»: власти решили взвинтить цены на покрышки

Любые изменения в любом производстве болезненно сказываются на первичном этапе их интеграции в отлаженный процесс и дают результат только впоследствии. Если, конечно, дают вообще. Тоже самое касается и законов. И за примерами далеко ходить не надо: двухсоткратное — раньше такое слово употребляли только для линз, а теперь вот и для тарифов — увеличение ставки утильсбора оставило без оплаченных машин сотни россиян, а решать вопрос в ручном режиме пришлось лично президенту. Теперь чиновники решились взяться за покрышки: давайте-ка, уважаемые купцы, заплатите сборы вперед, а не после продажи.
Импортеры авансово заплатят, переложив издержи и не забыв заложить дальнейшие риски, мало ли какие еще предложения будут, на плечи покупателя. Ну не из своей же прибыли платить кошмарные проценты по кредитам? Деньги заморожены в товаре, «простой валюты» должен быть соответствующим образом «покрыт». В итоге шины резко вырастут в цене: сразу и ощутимо. Категория «сомневающихся» — тех, кто выбирает «еще поездить» — увеличится, а на дорогах случится еще больше ДТП.
Тут стоит вспомнить недавнюю чудовищную аварию на М11, в которой погибли люди и было разбито более 60 автомобилей. Причиной стал один-единственный пожилой водитель, который установил зимние шины — вдумайтесь, вот прямо в это мгновение — только на переднюю, ведущую ось. А сзади было «лето». Сэкономил. Результат — в новостях.
Кто в таких ДТП виноват? Де юре — водители, которые по закону несут полную ответственность за техническое состояние автомобиля. Назвался груздем (читай — автомобилистом) — плати. А на любой неудобный вопрос сверху будет предложено пересесть на комфортабельный и безопасный общественный транспорт. На его оснащение новыми покрышками, как видите, никаких инноваций не распространяется. Только на легковые автомобили.
Не далее как в прошлом году в России кратно выросло число аварий на дорогах и, как следствие, смертность в ДТП. Рост был настолько ощутимый и глобальный, что вопрос дошел до самых высоких эшелонов власти, а требовать от дорожников и «околодорожных» структур немедленно обеспечить возвращение к показателям нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пришлось Марату Хуснуллину. Других-то дел у зампреда правительства, конечно, нет, скучает.
Допустим, дорожники своего шефа услышали, за дело взялись. Но аварии-то на трассах и улицах происходят не только по их вине. Сколько ДТП объяснялись набившим оскомину тезисом «не справился с управлением», «занесло» и далее по списку? А это, зачастую, именно она не отработала, как положено. Резина. А почему не отработала? Да потому что давно свой ресурс проехала и нуждается в замене. Но денег на подобную процедуру у многих попросту нет.