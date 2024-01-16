Новые шины по цене «Жигулей»: власти решили взвинтить цены на покрышки

Фото globallookpress.com
Министерство природных ресурсов РФ предлагает обязать поставщиков импортных шин для легковых автомобилей на российский рынок авансом оплачивать некий экологический сбор. Нововведение коснется производителей, находящихся за пределами Евразийской экономической зоны. Заботы об экологии — это, конечно, хорошо, но кто заплатит за инновацию? Ответ традиционный — мы с вами.
Эдуард Раскин

Любые изменения в любом производстве болезненно сказываются на первичном этапе их интеграции в отлаженный процесс и дают результат только впоследствии. Если, конечно, дают вообще. Тоже самое касается и законов. И за примерами далеко ходить не надо: двухсоткратное — раньше такое слово употребляли только для линз, а теперь вот и для тарифов — увеличение ставки утильсбора оставило без оплаченных машин сотни россиян, а решать вопрос в ручном режиме пришлось лично президенту. Теперь чиновники решились взяться за покрышки: давайте-ка, уважаемые купцы, заплатите сборы вперед, а не после продажи.

Импортеры авансово заплатят, переложив издержи и не забыв заложить дальнейшие риски, мало ли какие еще предложения будут, на плечи покупателя. Ну не из своей же прибыли платить кошмарные проценты по кредитам? Деньги заморожены в товаре, «простой валюты» должен быть соответствующим образом «покрыт». В итоге шины резко вырастут в цене: сразу и ощутимо. Категория «сомневающихся» — тех, кто выбирает «еще поездить» — увеличится, а на дорогах случится еще больше ДТП.

Тут стоит вспомнить недавнюю чудовищную аварию на М11, в которой погибли люди и было разбито более 60 автомобилей. Причиной стал один-единственный пожилой водитель, который установил зимние шины — вдумайтесь, вот прямо в это мгновение — только на переднюю, ведущую ось. А сзади было «лето». Сэкономил. Результат — в новостях.

ФОТО: УГИБДД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Кто в таких ДТП виноват? Де юре — водители, которые по закону несут полную ответственность за техническое состояние автомобиля. Назвался груздем (читай — автомобилистом) — плати. А на любой неудобный вопрос сверху будет предложено пересесть на комфортабельный и безопасный общественный транспорт. На его оснащение новыми покрышками, как видите, никаких инноваций не распространяется. Только на легковые автомобили.

Не далее как в прошлом году в России кратно выросло число аварий на дорогах и, как следствие, смертность в ДТП. Рост был настолько ощутимый и глобальный, что вопрос дошел до самых высоких эшелонов власти, а требовать от дорожников и «околодорожных» структур немедленно обеспечить возвращение к показателям нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пришлось Марату Хуснуллину. Других-то дел у зампреда правительства, конечно, нет, скучает.

Допустим, дорожники своего шефа услышали, за дело взялись. Но аварии-то на трассах и улицах происходят не только по их вине. Сколько ДТП объяснялись набившим оскомину тезисом «не справился с управлением», «занесло» и далее по списку? А это, зачастую, именно она не отработала, как положено. Резина. А почему не отработала? Да потому что давно свой ресурс проехала и нуждается в замене. Но денег на подобную процедуру у многих попросту нет.

кризис, авария, ДТП, шины, покрышки, зимние шины
16 января 2024
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