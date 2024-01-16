Новые шины по цене «Жигулей»: власти решили взвинтить цены на покрышки

Любые изменения в любом производстве болезненно сказываются на первичном этапе их интеграции в отлаженный процесс и дают результат только впоследствии. Если, конечно, дают вообще. Тоже самое касается и законов. И за примерами далеко ходить не надо: двухсоткратное — раньше такое слово употребляли только для линз, а теперь вот и для тарифов — увеличение ставки утильсбора оставило без оплаченных машин сотни россиян, а решать вопрос в ручном режиме пришлось лично президенту. Теперь чиновники решились взяться за покрышки: давайте-ка, уважаемые купцы, заплатите сборы вперед, а не после продажи.

Импортеры авансово заплатят, переложив издержи и не забыв заложить дальнейшие риски, мало ли какие еще предложения будут, на плечи покупателя. Ну не из своей же прибыли платить кошмарные проценты по кредитам? Деньги заморожены в товаре, «простой валюты» должен быть соответствующим образом «покрыт». В итоге шины резко вырастут в цене: сразу и ощутимо. Категория «сомневающихся» — тех, кто выбирает «еще поездить» — увеличится, а на дорогах случится еще больше ДТП.

Тут стоит вспомнить недавнюю чудовищную аварию на М11, в которой погибли люди и было разбито более 60 автомобилей. Причиной стал один-единственный пожилой водитель, который установил зимние шины — вдумайтесь, вот прямо в это мгновение — только на переднюю, ведущую ось. А сзади было «лето». Сэкономил. Результат — в новостях.