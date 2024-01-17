Haval показал рамный H9 второго поколения

Новый Haval H9 можно узнать угловатому кузову с круглыми фарами а-ля Gelandewagen под квадратными стеклами, а также массивной прямоугольной решетке радиатора с горизонтальными хромированными ламелями. На багажной двери расположено запасное колесо, которое может заменять стилизованный под него кофр для хранения вещей. Габариты модели составляют 4950/1960/1930 мм, что несколько больше анонсированных ранее размеров. Новый H9 на 94 мм длиннее, на 34 мм шире и на 30 мм выше модели первого поколения.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», в России внедорожник предложат только в трехрядной версии, а двигателей должно быть на выбор два. Это 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л. с. и 2,4-литровый 186-сильный турбодизель. Первый работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом», у второго — на одну передачу больше. Привод в любом случае полный.

По данным инсайдеров, на российском рынке Haval H9 второго поколения будет стоить 4,29—5,79 млн. рублей. Модель нынешнего поколения при этом оценивается максимум в 4,3 млн.