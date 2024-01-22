На тульском заводе Haval сфотографировали пять грядущих новинок

В Telegram-канале владельцев автомобилей марки «Хавэйл» опубликован снимок Haval H3, H5, F8, нового H9 и Tank 400 на служебной заводской парковке — ни одна из моделей пока не дебютировала на российском рынке. Конечно, сам факт присутствия машин в стране еще не означает, что они уже готовы к запуску продаж — скорее всего, их привезли для проведения сертификации или ходовых испытаний на отечественных дорогах.

Все запечатленные на территории завода автомобили были анонсированы в рамках дилерской конференции в декабре 2023 года. Так, в мае в шоу-румах должен появиться Haval H3, известный также под именем Cool Dog, в августе — H5 на базе пикапа King Kong и внедорожник H9 нового поколения, а в сентябре до автосалонов доберется Xiaolong Max — он же F8. Тогда, кстати, был заявлен и H7, который представляет собой второе поколение модели Dargo.