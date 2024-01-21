Эксперты нашли 5 новейших китайских кроссоверов на российском рынке

Несмотря на то, что у дилеров китайских марок скопилось невероятное количество неликвида, наши восточные партнеры по-прежнему бегут в атаку. Причем выкатывают довольно интересные машины, хотя в ряде случаев и не рассчитанные на массового потребителя. Что ж, имидж, как говорится, все.
JETOUR T2
Брутальный «проходимец» с хорошими геометрическими данными щеголяет «квадратообразным» дизайном и кожаным салоном. В движение новинку приводит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 245 сил, знакомый нам по кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro. Компанию агрегату составляет семискоростной «преселектив», распределяющий тягу на обе оси. Из «плюшек» стоит выделить тачскрин диагональю без малого 16 дюймов, Apple CarPlay и Android Auto, а также увесистный букет умных электронных ассистентов.
AITO M5
А это по истине автомобиль-гаджет! Не зря к его разработке приложили руки специалисты из Huawei, «диджитализировавшие» опцион так, что без инструкции (читай — поллитра) не разобраться. Небывалая тут и динамика — 4,4 секунды до 100 км/ч. Скажем спасибо гибриду о 500 «скакунах», чья тяга обязана паре электромоторов в тандеме с ДВС. Примечательно, что официально эту полноприводную модель на российском рынке продвигает ГК «Автодом», создавшая шоу-румы на базе дилерских центров Mercedes-Benz.
TANK 500 URBAN
Специальное исполнение полноприводного «Танка» обзавелось семью посадочными местами и гибридной силовой установкой, построенной вокруг турбированной «бензинки» с отдачей в 245 сил. Еще 54 «лошадки» добавляет электромотор, способный минимизировать расход «горючки» примерно на три литра в отличие от аппетита могущественного V6. По опциям — без инноваций, зато колесным дискам и «морде лица» досталось новое оформление.
GEELY ATLAS
Новое поколение популярного в России кроссовера представлено увеличенным в габаритах автомобилем с выразительным и броским дизайном, богатым оснащением и обилием всевозможной электроники. Под капотом «Атласа» скрывается 200-сильный бензиновый агрегат с рабочим объемом 2 литра, а аккомпанирует ему семиступенчатый «робот» о паре «мокрых» сцеплений. Привод — безальтернативный передний.
JAC T9
Свеженький внедорожник для российского рынка получил «бюджетный» 2-литровый бензиновый двигатель, выдающий 231 л. с., а в дуэте с ним трудится восьмиступенчатый «автомат». Как и положено пикапу, привод тут полнее некуда. А еще для эксплуатации в наших суровых условиях предусмотрены камеры кругового обзора, пакет «теплых» опций и датчики парковки.