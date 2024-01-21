Эксперты нашли 5 новейших китайских кроссоверов на российском рынке

Несмотря на то, что у дилеров китайских марок скопилось невероятное количество неликвида, наши восточные партнеры по-прежнему бегут в атаку. Причем выкатывают довольно интересные машины, хотя в ряде случаев и не рассчитанные на массового потребителя. Что ж, имидж, как говорится, все.

JETOUR T2

Брутальный «проходимец» с хорошими геометрическими данными щеголяет «квадратообразным» дизайном и кожаным салоном. В движение новинку приводит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 245 сил, знакомый нам по кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro. Компанию агрегату составляет семискоростной «преселектив», распределяющий тягу на обе оси. Из «плюшек» стоит выделить тачскрин диагональю без малого 16 дюймов, Apple CarPlay и Android Auto, а также увесистный букет умных электронных ассистентов.

AITO M5

А это по истине автомобиль-гаджет! Не зря к его разработке приложили руки специалисты из Huawei, «диджитализировавшие» опцион так, что без инструкции (читай — поллитра) не разобраться. Небывалая тут и динамика — 4,4 секунды до 100 км/ч. Скажем спасибо гибриду о 500 «скакунах», чья тяга обязана паре электромоторов в тандеме с ДВС. Примечательно, что официально эту полноприводную модель на российском рынке продвигает ГК «Автодом», создавшая шоу-румы на базе дилерских центров Mercedes-Benz.