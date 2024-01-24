Объявлена дата начала продаж и цена мощного Tank 700

Как сообщает портал Autohome, полноприводный внедорожник получил гибридную силовую установку на базе 3,0-литрового мотора V6 с битурбонаддувом и встроенным в 9-ступенчатый «автомат» электродвигателем. Совокупная мощность — 517 «лошадей». Позже должна появиться и «обычная» версия — без электромотора в трансмиссии.

У внедорожника многорычажная задняя подвеска, пневмобаллоны и адаптивные амортизаторы «по кругу». За проходимость отвечает демультипликатор и размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости, которые увеличивают ход колес на отбой на 60 мм.

Емкость батареи, спрятанной под полом багажного отсека, не сообщается. Длина Tank 700 составляет 5090 мм, ширина — 2061 мм, колесная база — ровно три метра.

Внедорожники из первой партии будут стоить в Китае 500 000 юаней — порядка 6 500 000 миллиона рублей по нынешнему курсу. Скорее всего, Tank 700 доберется и до российского рынка, но когда именно, пока неизвестно.