3 новых «бюджетника» из Кореи на российском рынке

Некогда невероятно популярные в России Kia Rio и Hyundai Solaris в автосалонах днем с огнем не сыщешь — продажи бюджетных «корейцев» у нас ожидаемо свернулись вместе с остановкой их локального производства. А те машины, что выпускают в Санкт-Петебурге теперь, если и доберутся до дилерских шоу-румов, то явно не скоро.

Между тем, параллельный импорт предоставил потребителям не менее, если не более любопытную альтернативу. Об этих вариантах, собственно, и поговорим.

KIA PEGAS

Южнокорейский седан производится в Китае на мощностях совместного предприятия Kia с тамошним Dongfeng. Автомобиль оборудован 1,4-литровым бензиновым мотором, сопряженным с автоматической коробкой передач, распределяющей мощность на передние колеса. В арсенале модели — кондиционер, люк с электроприводом, электронный помощник при движении на склоне, ассистент экстренного торможения, датчики давления в шинах, центральный замок и полный, что называется, электропакет.

Цена: от 1 800 000 рублей