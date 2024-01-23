3 новых «бюджетника» из Кореи на российском рынке

Некогда невероятно популярные в России Kia Rio и Hyundai Solaris в автосалонах днем с огнем не сыщешь — продажи бюджетных «корейцев» у нас ожидаемо свернулись вместе с остановкой их локального производства. А те машины, что выпускают в Санкт-Петебурге теперь, если и доберутся до дилерских шоу-румов, то явно не скоро.
Между тем, параллельный импорт предоставил потребителям не менее, если не более любопытную альтернативу. Об этих вариантах, собственно, и поговорим.
KIA PEGAS
Южнокорейский седан производится в Китае на мощностях совместного предприятия Kia с тамошним Dongfeng. Автомобиль оборудован 1,4-литровым бензиновым мотором, сопряженным с автоматической коробкой передач, распределяющей мощность на передние колеса. В арсенале модели — кондиционер, люк с электроприводом, электронный помощник при движении на склоне, ассистент экстренного торможения, датчики давления в шинах, центральный замок и полный, что называется, электропакет.
Цена: от 1 800 000 рублей
HYUNDAI BAYON
Компактный кроссовер, ориентированный на европейский рынок, обладает незаурядным дизайном и оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,4 литра в тандеме с автоматической трансмиссией, передающей тягу на переднюю ось. Среди «плюшек» следует отметить наличие климат-контроля, функций бесключевого доступа в салон и запуска мотора клавишей, камеры заднего вида, подогрева рулевого колеса, а также датчиков парковки, освещения и дождя. Чем вам не заменитель Hyundai Creta?
Цена: от 2 200 000 рублей
KIA K3
Наследник ушедшей на заслуженный отдых глобальной модели «Рио», предназначенный для Мексики и Южной Америки, готов предложить покупателям модный «стайлинг» и продвинутый салон. Среди полезных опций — выбор различных режимов движения в зависимости от изменения дорожных и погодных условий эксплуатации, а также климатическая установка, люк в крыше, система мониторинга давления и температуры в шинах, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. В движение переднеприводный автомобиль приводится 1,5-литровым бензиновым двигателем, в компании с которым трудится бесступенчатый вариатор. На выбор — два типа кузова: хетчбэк и седан.
Цена: от 2 400 000 рублей