3 новых «бюджетника» из Кореи на российском рынке

Фото: Kia
Параллельный импорт предоставил возможность россиянам познакомиться с автомобилями, ранее нам неведомыми. Не стали исключением и корейские марки, чья продукция радует не только своим ресурсом, но и весьма бюджетными ценами. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из каскада азиатских новинок самые дешевые.
Руслан Черный

Некогда невероятно популярные в России Kia Rio и Hyundai Solaris в автосалонах днем с огнем не сыщешь — продажи бюджетных «корейцев» у нас ожидаемо свернулись вместе с остановкой их локального производства. А те машины, что выпускают в Санкт-Петебурге теперь, если и доберутся до дилерских шоу-румов, то явно не скоро.

Между тем, параллельный импорт предоставил потребителям не менее, если не более любопытную альтернативу. Об этих вариантах, собственно, и поговорим.

KIA PEGAS

Южнокорейский седан производится в Китае на мощностях совместного предприятия Kia с тамошним Dongfeng. Автомобиль оборудован 1,4-литровым бензиновым мотором, сопряженным с автоматической коробкой передач, распределяющей мощность на передние колеса. В арсенале модели — кондиционер, люк с электроприводом, электронный помощник при движении на склоне, ассистент экстренного торможения, датчики давления в шинах, центральный замок и полный, что называется, электропакет.

Цена: от 1 800 000 рублей

  • Фото: Hyundai
  • Фото: Kia

HYUNDAI BAYON

Компактный кроссовер, ориентированный на европейский рынок, обладает незаурядным дизайном и оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,4 литра в тандеме с автоматической трансмиссией, передающей тягу на переднюю ось. Среди «плюшек» следует отметить наличие климат-контроля, функций бесключевого доступа в салон и запуска мотора клавишей, камеры заднего вида, подогрева рулевого колеса, а также датчиков парковки, освещения и дождя. Чем вам не заменитель Hyundai Creta?

Цена: от 2 200 000 рублей

KIA K3

Наследник ушедшей на заслуженный отдых глобальной модели «Рио», предназначенный для Мексики и Южной Америки, готов предложить покупателям модный «стайлинг» и продвинутый салон. Среди полезных опций — выбор различных режимов движения в зависимости от изменения дорожных и погодных условий эксплуатации, а также климатическая установка, люк в крыше, система мониторинга давления и температуры в шинах, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. В движение переднеприводный автомобиль приводится 1,5-литровым бензиновым двигателем, в компании с которым трудится бесступенчатый вариатор. На выбор — два типа кузова: хетчбэк и седан.

Цена: от 2 400 000 рублей

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23 января 2024
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