Opel вернет на рынок модель Frontera

Бренд опубликовал первое изображение возрожденной Frontera и объявил, что новинка станет первой моделью марки, которая получит обновленную эмблему Blitz, названную в честь знаменитого грузовика. Компания обещает продемонстрировать «яркую и смелую интерпретацию философии дизайна Opel». Потенциальным покупателям пообещали, что кроссовер станет «просторным и универсальным» и «понравится семейным людям, ведущим активный образ жизни». Судя по затемненной фотографии, автомобиль выйдет довольно крупным.

Ранее сообщалось, что новый Opel Frontera может дебютировать грядущей весной на Женевском автосалоне, а выпускать модель планируют на заводе в Словакии. Компания пообещала поделиться подробностями о SUV в течение нескольких ближайших недель. По одной из версий, электрокар получит 156-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею емкостью 54 кВт·ч, которая обеспечит до 400 километров запаса хода на одной зарядке.