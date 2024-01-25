Opel вернет на рынок модель Frontera

Фото производителя.
Компания Opel решила вернуть в свою линейку модель Frontera. Напомним, что в 90-х годах прошлого века так назывался рамный внедорожник марки. Однако теперь это будет кроссовер на платформе CMP, который заменит модель Crossland.
Александр Пономарев

Бренд опубликовал первое изображение возрожденной Frontera и объявил, что новинка станет первой моделью марки, которая получит обновленную эмблему Blitz, названную в честь знаменитого грузовика. Компания обещает продемонстрировать «яркую и смелую интерпретацию философии дизайна Opel». Потенциальным покупателям пообещали, что кроссовер станет «просторным и универсальным» и «понравится семейным людям, ведущим активный образ жизни». Судя по затемненной фотографии, автомобиль выйдет довольно крупным.

Ранее сообщалось, что новый Opel Frontera может дебютировать грядущей весной на Женевском автосалоне, а выпускать модель планируют на заводе в Словакии. Компания пообещала поделиться подробностями о SUV в течение нескольких ближайших недель. По одной из версий, электрокар получит 156-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею емкостью 54 кВт·ч, которая обеспечит до 400 километров запаса хода на одной зарядке.

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25 января 2024
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