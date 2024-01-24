Почему в России не могут толком запустить производство и продажи электромобилей

Лавры Илона Маска не давали покоя отечественным предпринимателям от автомобилестроения, ошарашенным скоропостижным уходом иностранных концернов, прервавшим их сытую и безбедную жизнь. Пример бизнесмена, на одной коленке создавшего конкурентоспособное производство, а на другой коленке начавшего весело и задорно клепать свои безыскусные «Теслы», настраивал на оптимистический лад. Если у него получилось, то почему у нас не выйдет?
Но не учли наши автобоссы двух основополагающих моментов. Во-первых, Илон Маск — талантливейший аферист международного масштаба, штучный экземпляр. А во-вторых, западное общество куда глубже погрузилось в морок «зеленой экономики», чем российское, и поэтому с одобрением взирало на то, как в стимуляцию нерентабельного по сути электробизнеса вваливаются астрономические суммы из государственных и частных бюджетов.
Свежо предание, а верится с трудом
Самым серьезным претендентом на лидерство среди отечественных производителей в производстве электромобилей стоит, вероятно, считать калининградский завод «Автотор». Конечно, АВТОВАЗ покруче будет, но тольяттинцы ведут себя крайне осторожно и пока не торопятся нырнуть в омут завиральных идей.
Те, кто не жалуется на память, прекрасно помнят, что «Автотор» позиционировал себя чуть ли не оплотом «зеленой» идеи. Его глава Владимир Щербаков на голубом глазу обещал, что компания займется производством компактных электромобилей для молодежи, пожилых и малоподвижных людей — причем солидным объемом в 50—60 тысяч штук ежегодно. В обеспечение сего плана, дескать, будет построено семь новых заводов.
И вот вслед за этим смелым заявлением на «Автоторе» была запущена отверточная сборка… нет, вовсе не электромобилей, до зарезу необходимых российским пожилым водителям. С конвейеров начали сходить изделия небольшой китайской фирмы Kaiyi — не самые новые в этом мире, да и бензиновые дальше некуда.
Потом руководством предприятия было подписано соглашение о сотрудничестве с BAIC — крупным китайским государственным холдингом. Удивительно, но из распахнутых ворот «Автотора» и тут не покатили веселые молодежные электромобильчики. Партнеры вновь сосредоточились на выпуске вульгарных бензиновых кроссовера X35 и седана U5 plus.
Затем калининградский завод завел роман с еще одной китайской фирмой SWM и загрузил свои производственные мощности кроссоверами G01F, G01 и G05 Pro. Все три, как назло, вооружены обычными бензиновыми моторами с турбонаддувом объемом 1,5 л. Ну, а где же электромобили, пилотную партию которых председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов в разговоре с агентством ТАСС обещал выпустить еще в 2023 году?
Их нет как нет. Разработчики предприятия пока лишь представили мул непрезентабельной внешности и сообщили, что совершенно непохожие на него предсерийные образцы электромобилей будут переданы на сертификацию в текущем году. Свежо предание, а верится с трудом.
Разбег на рубль — удар на копейку
Неужели же нам совсем нечем гордиться в области электропрома? Почему же — вот есть распиаренный липецким заводом «Моторинвест» бренд Evolute. Пускай под этим именем скрывается китайский Dongfeng, зато по итогам 2023 года он занял второе место среди электромарок России. Правда, оказалось, что и тут не все слава Богу.
Как уверял в начале прошлого года управляющий партнер предприятия Андрей Резников, в 2023 году свет увидят более 6000 «Эволютов». Но на самом деле в России было продано всего 2020 экземпляров — в три раза меньше запланированного. Поэтому и к декларированному г-ном Резниковым намерению в течение пяти лет выйти на реализацию 20—25 тысяч электромобилей следует отнестись весьма скептически.
Нынешних объемов явно не хватает, чтобы «Моторинвест» мог чувствовать себя устойчиво. Поэтому не вызывает сомнений информация телеграм-канала «Русский автомобиль», который пишет, опираясь на данные собственных источников: «Моторинвест» на своем заводе в Липецкой области в 2024 году начнет выпуск бензиновых автомобилей Dongfeng. Видимо, бизнес на чистых «электричках» не очень складывается.
Ну не шмогла!
Кроме упомянутого «Моторинвеста», реальным производством электромобилей занят и столичный завод «Москвич». В середине декабря аналитическое агентство «Автостат» опубликовало прогноз Сергея Когогина, генерального директора КамАЗа (предприятие является технологическим партнером и совладельцем «Москвича»).
Высокопоставленный менеджер заявил, что продажи электрических кроссоверов «Москвич 3е», до русификации носившего прозаическое название JAC Sehol E40X, по итогам года превысят две тысячи штук. Ну и столичное предприятие «не шмогло». В минувшем году электрическая версия была продана в количестве всего 575 единиц при общем объеме реализации продукции завода в 13 090 легковушек.
Несмотря на то, что судьбы «экологически чистых» автомобильных проектов в России вроде бы убедительно показывают их несостоятельность, очередь борцов за «зеленую экономику» не уменьшается. В мае 2023 года был представлен макет электромобиля «Атом», серийный выпуск и продажи которого запланированы на вторую половину 2025 года. А пока затеявшее проект АО «КАМА» с успехом продает футболки худи и свитшоты с «атомными» логотипами.
В конце 2026 года вроде бы должно стартовать производство кроссовера E-Neva концерна «Алмаз — Антей». Как сообщил агентству ТАСС заместитель генерального директора концерна Михаил Подвязников: «Если все получится, как договаривались, то в начале 2026 года уже будут первые небольшие серии, а в конце 2026 года, если все подтвердится, мы надеемся выйти на полное серийное изготовление.
Приблизительно будет порядка 55—65 тыс. автомобилей в год». Если, надеемся, приблизительно… В общем, и тут все вилами на воде писано. Не буду утверждать, что идея электромобиля в принципе негодная и неподходящая для нашей холодной страны с ее необъятными просторами. Но с такими подходами она уж точно нереализуема.