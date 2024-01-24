Почему в России не могут толком запустить производство и продажи электромобилей

Лавры Илона Маска не давали покоя отечественным предпринимателям от автомобилестроения, ошарашенным скоропостижным уходом иностранных концернов, прервавшим их сытую и безбедную жизнь. Пример бизнесмена, на одной коленке создавшего конкурентоспособное производство, а на другой коленке начавшего весело и задорно клепать свои безыскусные «Теслы», настраивал на оптимистический лад. Если у него получилось, то почему у нас не выйдет?

Но не учли наши автобоссы двух основополагающих моментов. Во-первых, Илон Маск — талантливейший аферист международного масштаба, штучный экземпляр. А во-вторых, западное общество куда глубже погрузилось в морок «зеленой экономики», чем российское, и поэтому с одобрением взирало на то, как в стимуляцию нерентабельного по сути электробизнеса вваливаются астрономические суммы из государственных и частных бюджетов.

Свежо предание, а верится с трудом

Самым серьезным претендентом на лидерство среди отечественных производителей в производстве электромобилей стоит, вероятно, считать калининградский завод «Автотор». Конечно, АВТОВАЗ покруче будет, но тольяттинцы ведут себя крайне осторожно и пока не торопятся нырнуть в омут завиральных идей.