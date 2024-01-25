Pango Cars не стала скрывать, что хочет продавать в РФ миллионы авто с пробегом

Ну как китайская? Да, этот проект вырос из недр «поднебесной» Chery и пока является ее подразделением. Однако позиционируется как чисто отечественная история, которая потом должна будет выйти и на другие рынки. Как, скажем, бренд Omoda. Придуманный и реализованный «Чери» именно у нас, теперь он шагает по всему белому свету. А что касается Pango Cars, то, как заявляет ее руководитель Антон Ганжа, компания скоро станет самостоятельным юрлицом, чтобы во весь рост торговать подержанными автомобилями (в этом году должно заработать 300 дилерских центров), составив конкуренцию не только относительно молодым игрокам сегмента типа Fresh Auto, Fit Service, СarPrice, но и таким монстрам как avto.ru и avito.ru.

Согласитесь — более чем амбициозные планы. То есть, по большому счету, в России появился еще один агрегатор по продаже б/у машин. И тут, разумеется, возникают вопросы. Чем и как он хочет переманить к себе широкие автомобильные массы, да и зачем этим массам он нужен? И вот тут новичок сегмента вытаскивает козыри: сертификацию (то есть экспертизу состояния и при отсутствии фатальных неисправностей — годовую гарантию при продаже) автомобилей любых марок возрастом до 20(!) лет и пробегом не более 250 000 км; продажу более дешевых, чем у конкурентов страховых полисов даже на те же «двадцатилетки»; невероятно гибкую систему кредитов и честную рассрочку плюс массу других преференций.

В принципе, со всеми этими инструментами отечественные автолюбители знакомы (ну разве что беспроблемное страхование «стариков» и продленная гарантия на них ранее не встречалась на наших просторах). Однако, утверждает г-н Ганжа, этот ресурс сумел объединить их все в одном флаконе и даже добавить нечто новое, что не может не понравится потребителю. Меню выглядит интересно, но посмотрим — как представленные в нем блюда на вкус.