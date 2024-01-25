Личный опыт: какие японские автомобили рекомендуют к покупке сами японцы

Фото: Toyota
В России поклонники японского автопрома предпочитают Toyota, включая RAV4, Camry и Land Cruiser, а еще чуть-чуть Nissan с бестселлерами в виде Qashqai и X-Trail. Остальные бренды особой популярностью у нас не пользуются — в лучшие времена ТОП−25 самых продаваемых авто замыкали Mitsubishi Outlander и Mazda CX−5. А какие модели в почете у самих японцев?
Руслан Черный

Справедливости ради стоит сказать, что японцы покупают машины не «понтов» ради, а поставленных задач для, а потому главным критерием выбора для них является практичность. Причем во всем: в относительно небольших габаритах автомобиля, низком расходе топлива и перечне функциональных возможностей. Именно поэтому ни Camry, ни RAV4 и уж тем более ни Land Cruiser, столь излюбленные русским человеком, у аборигенов не в фаворите. Хотя, признаться, в «двадцатку» самых популярных моделей у местной аудитории «Крузак» все-таки вошел.

Помимо потребностей, учитываемых при выборе автомобиля, японцы уделяют внимание свойствам долговечности машины, ее ресурсным способностям и эксплуатационным характеристикам. Согласно отчету по реализованным авто на местном рынке в 2023 году, бестселлером оказался экономичный компактный хетчбэк Toyota Yaris, нашедший без малого 195 000 новых владельцев. Модель имеет минимальный набор встроенных опций и два мотора — на выбор: литровый агрегат о трех цилиндрах мощностью 69 л. с., а также 1,5-литровый движок на 120 «лошадей».

  • Toyota Corolla
    Фото: Toyota
  • Toyota Sienta
    Фото: Toyota

Второе место по продажам — не удивляйтесь! — тоже заняла Toyota с моделью Corolla. Причем в Стране восходящего солнца преимущественно покупают хетчбэки, несмотря на то, что в мире «Королла» больше всего расходится в кузове «седан». Что до мотора, то самым ходовым оказался 2-литровый двигатель, выдающий 170 сил. Чуть менее востребованным является гибрид. Всего по итогам минувшего года Corolla в Японии разошлась тиражом почти в 155 000 экземпляров.

На третье место — и снова она! — японцы возвели компактвэн Toyota Sienta, который нашему брату если и знаком, то лишь в дальневосточном федеральном округе. Автомобиль с удобно трансформируемым салоном щеголяет полным приводом и 120-сильным бензиновым мотором. Свой выбор в пользу этой модели сделали более 132 000 автовладельцев. А вот четвертым по популярности стал миниатюрный гибрид Nissan Note, чьи силовые установки работают в мощностном диапазоне от 82 до 136 л. с. Машинку предпочли немногим больше 102 500 человек.

  • Nissan Note
    Фото: Nissan
  • Toyota Roomy
    Фото: Toyota

Замыкает же ТОП−5 самых востребованных в Японии авто микровэн Toyota Roomy, который в самом мощном варианте исполнения оснащен 98-сильным трехцилиндровым движком. Негусто! Однако так совсем не думают 100 000 потребителей, проголосовавших кровно заработанными йенами за любопытный кей-кар.

Среди прочих ходовых автомобилей на японском рынке — минивэны Honda Freed и Toyota Alphard, бизнес-седан Toyota Crown и «зеленый» лифтбэк Toyota Prius. Как видите, Mitsubishi и Mazda японцы, как и мы, особо не чествуют. Про Suzuki с Subaru и вовсе умолчим…

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25 января 2024
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