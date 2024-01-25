Личный опыт: какие японские автомобили рекомендуют к покупке сами японцы

Справедливости ради стоит сказать, что японцы покупают машины не «понтов» ради, а поставленных задач для, а потому главным критерием выбора для них является практичность. Причем во всем: в относительно небольших габаритах автомобиля, низком расходе топлива и перечне функциональных возможностей. Именно поэтому ни Camry, ни RAV4 и уж тем более ни Land Cruiser, столь излюбленные русским человеком, у аборигенов не в фаворите. Хотя, признаться, в «двадцатку» самых популярных моделей у местной аудитории «Крузак» все-таки вошел.

Помимо потребностей, учитываемых при выборе автомобиля, японцы уделяют внимание свойствам долговечности машины, ее ресурсным способностям и эксплуатационным характеристикам. Согласно отчету по реализованным авто на местном рынке в 2023 году, бестселлером оказался экономичный компактный хетчбэк Toyota Yaris, нашедший без малого 195 000 новых владельцев. Модель имеет минимальный набор встроенных опций и два мотора — на выбор: литровый агрегат о трех цилиндрах мощностью 69 л. с., а также 1,5-литровый движок на 120 «лошадей».