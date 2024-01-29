Мощнейшие китайские внедорожники M-Hero уже приехали в Россию

Фото: «Моторинвест»
Официальные поставки китайских внедорожников M-Hero уже стартовали — на центральный склад компании «Моторинвест», которая выступает дистрибьютором нового бренда, приехала довольно большая партия машин. Скоро они появятся у дилеров.
Александр Пономарев

Судя по опубликованным порталом Quto фотографиям, на складах «Моторинвеста» стоит довольно много внедорожников — как на улице, так и в закрытом ангаре. Дистрибьютор сообщал, что M-Hero в ближайшее время можно будет заказать у любого из 18 официальных дилеров «родственной» марки Voyah в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владимире, Красноярске, Ярославле, Челябинске, Тольятти, Казани, Самаре и Ижевске.

Гибридная версия модели оснащена тремя электромоторами совокупной мощностью 816 л. с. и ДВС, который выполняет роль генератора. Полностью электрический вариант M-Hero располагает четырьмя электродвигателями отдачей 1088 л. с. и способен проехать до 450 км по циклу WLTP на одной зарядке батареи. Габариты внедорожника составляют 5066 х 1934 х 2080 мм, при этом масса гибридной версии равна 3740 кг, полностью электрической — 3800 кг.

Цены объявят вместе с официальным стартом продаж. Директор «Авилон Премиум» Игорь Назаров ранее заявлял, что за M-Hero попросят 18—19,5 млн. рублей, однако «Моторинвест» обещал, что машина будет «заметно дешевле».

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29 января 2024
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