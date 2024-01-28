В каких кроссоверах крайне опасно ездить на втором ряду кресел

Американский «Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS)» провел очередную серию краш-тестов, в которых приняли участие с десяток современных кроссоверов, включая модели премиум-сегмента. И только три из разбитых специалистами машин смогли продемонстрировать эффективный уровень защиты пассажиров второго ряда. Даже несмотря на то, что в ходе доработок автомобили регулярно получают все новые и новые системы активной безопасности, которые, впрочем, частенько «глючат».
Обновленные регламенты проведения краш-тестов обязывают автостроителей внедрять определенного рода оборудование, повышающее безопасность не только обитателей салона, но и других участников движения. А наряду с улучшением функциональных возможностей машин, ужесточаются и требования к их безопасности. Скажем, если раньше основной акцент инженеры делали на защите водителя и переднего пассажира, то теперь специалисты уделяют повышенное внимание седокам второго ряда, детям, а также пешеходам, рискующим пострадать от «встречи» с автомобилем. С результатами очередных профильных испытаний познакомился портал «АвтоВзгляд».
На сей раз эксперты заокеанского IIHS провели тесты популярных среднеразмерных кроссоверов, где самым провальным был признан американский Cadillac XT6 — уменьшенная копия Escalade, которая не очень-то пользовалась спросом в России даже при «живом» GM. Так вот: в ходе испытаний ремни этого автомобиля оказались неэффективными, из-за чего манекены, занявшие места на втором ряду кресел под видом потенциальных пассажиров, «получили» множественные травмы, в ряде случаев несовместимые с жизнью. В их числе: повреждения шейного отдела позвоночника, грудной клетки и головы.
Чуть лучше «выступили» немецкий Audi Q5 и японский Lexus RX. Обе модели, напомним, пользуются в России невероятной популярностью. Однако краш-тесты доказали, что ездить в этих кроссоверах сзади крайне небезопасно — пассажиры после удара попросту выскользнут из-под ремней безопасности, рискуя получить серьезные увечья головы и шеи. Что ж, делаем выводы.
А вот баварский кроссовер BMW X3 приятно удивил — травмы, которые могут получить в ходе ДТП седоки заднего дивана, оказались в рамках допустимых норм. Чего нельзя сказать о японской Acura MDX, где из-за аварии сидящие на галерке люди могут в миг очутиться на переднем кресле и даже вылететь из салона через лобовое стекло. Благо эта модель на нашем рынке официально не продается и завозится в страну лишь под заказ. Видимо, берут ее те, кто не катается в авто со спутниками на втором ряду.
Что касается победителей в битве за жизнь, то наилучших показателей удостоились шведский кроссовер Volvo XC60 и немецкий Mercedes-Benz GLE. Оба автомобиля практически позволяют пассажирам избежать летальных последствий и риска превратиться в инвалидов. Зачет! К слову, оценку «отлично» также получил американский Lincoln Navigator, который на российских дорогах явление такое же редкое, как извилины в мозгах у президента США Джо Байдена.