Названы автомобили-лидеры рынка параллельного импорта в 2023 году

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные АО «ГЛОНАСС», на первом месте по количеству ввезенных в Россию автомобилей, которые были оснащены кнопками SOS, оказался Volkswagen — на немецкий бренд пришлось 21,9% всех машин, а самой популярной моделью стал седан Jetta. На втором месте — японская марка Toyota с 17,5%. От лидеров «параллельного» рынка заметно отстают Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).

Второе место в «модельном» зачете досталось Toyota Camry (2600 седанов), третье — Mazda CX−4 (2200 машин). Четвертую строчку занимает Mazda6 (почти 2000 единиц), а замыкает пятерку лидеров грузовик Mercedes-Benz Actros (1700 тягачей).

В числе европейских марок, которые пользовались популярностью на рынке параллельного импорта, также указаны MAN, DAF, Peugeot и BMW. Среди японских брендов в списке отметились Honda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu и Lexus, а 23,3% продаж заняли «другие» марки.