Hongqi анонсировала российский запуск кроссовера HS3

Фото: Hongqi
Китайская компания Hongqi объявила о грядущем выходе на российский рынок новой модели — компактного кроссовера HS3. Он получит две модификации на выбор: базовую оснастят 1,5-литровым мотором и передним приводом, топовую — 2,0-литровым двигателем и полным приводом.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба Hongqi, второе поколение модели HS3 представили в середине 2023 года на автосалоне в Шанхае. Внешность кроссовера напоминает «старшие» модели марки — у него узнаваемая решетка радиатора с крупными вертикальными секциями, переходящий с нее на капот ярко-красный элемент, символизирующий логотип бренда «Красное знамя», многоуровневая светотехника, а также декоративные накладки в стиле марки, соединяющие поверхности передних крыльев и передних же дверей.

Для российского рынка Hongqi HS3 получит шесть цветовых решений, в том числе три двухцветных, а также четыре варианта исполнения интерьера — также с тремя двухцветными. Все спецификации, комплектации и технические характеристики кроссовера для нашей страны будут раскрыты ближе к старту продаж, который запланирован на второй квартал нынешнего года. В настоящее время Hongqi HS3 проходит сертификацию.

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30 января 2024
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