Какие китайские автомобили отзывают в России чаще всего и почему

Столь излюбленные российскими покупателями модели Haval неоднократно подпадали под действие сервисных кампаний, связанных с различными техническими неполадками. Так, к примеру, Росстандарт недавно объявил о необходимости заехать в автосервисы владельцам популярных кроссоверов Haval F7 и его купеобразной версии F7х. Причина — риск возникновения короткого замыкания и воспламенения разъема жгута проводки под водительским креслом. Отзыв затрагивает более 32 000 автомобилей, реализованных в России в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. Как выяснилось, пресловутый разъем не защищен от попадания влаги, а чем это грозит, собственно, мы уже рассказали.
Впрочем, куда страшнее была причина, способствующая молниеносной поездке к дилеру, когда модели Haval в прямом смысле слова загорались во время стоянки при отрицательных температурах. Из-за чего китайцы оперативно организовали сервисную акцию, в рамках которой бесплатно нивелировали изъяны, связанные с недостаточной герметичностью топливной системы. Кроме того, около 55 000 машин «Хавейл» отзывал для установки почему-то ранее не инсталлированных терминалов вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Уровень — по-другому и не сказать!
В свое время собственники кроссовера Geely Atlas тоже столкнулись с риском возгорания авто. Виной тому — возможное повреждение топливных трубок при температуре ниже 40 градусов и воздействие статического электричества. Впрочем, элементы быстро были заменены специалистами дилерских центров на модифицированные, и глобальных бед у владельцев Atlas, к счастью, не случилось. Молодцы, «джилишники» — четко сработали.
Компания Chery некогда приглашала владельцев кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro в ремзону для установки резиновых уплотнителей дверей, позволяющих защитить пороги от попадания влаги, грязи и химических реагентов, которыми щедро поливаются российские дороги. Как не трудно догадаться, из-за воды и «химикатов» проемы с порогами довольно быстро покрывались ржавчиной — о коварных последствиях, пожалуй, говорить не имеет смысла. А по причине возможных проблем со шлангами охлаждения трансмиссии и работой системы дистанционного запуска силового агрегата китайцы рекомендовали обратиться к дилерам собственникам Chery Tiggo 8. Массовых жалоб зафиксировано не было, а вот за тесное взаимодействие с клиентами — определенно «лайк».
Между тем, следует добавить, что обладатели китайских автомобилей различных марок регулярно сталкиваются с огрехами сборки и всевозможными эксплуатационными трудностями. Хорошо, что в ряде случаев их устраняют дилеры даже без привлечения импортера.