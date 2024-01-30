Какие китайские автомобили отзывают в России чаще всего и почему

Столь излюбленные российскими покупателями модели Haval неоднократно подпадали под действие сервисных кампаний, связанных с различными техническими неполадками. Так, к примеру, Росстандарт недавно объявил о необходимости заехать в автосервисы владельцам популярных кроссоверов Haval F7 и его купеобразной версии F7х. Причина — риск возникновения короткого замыкания и воспламенения разъема жгута проводки под водительским креслом. Отзыв затрагивает более 32 000 автомобилей, реализованных в России в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. Как выяснилось, пресловутый разъем не защищен от попадания влаги, а чем это грозит, собственно, мы уже рассказали.

Впрочем, куда страшнее была причина, способствующая молниеносной поездке к дилеру, когда модели Haval в прямом смысле слова загорались во время стоянки при отрицательных температурах. Из-за чего китайцы оперативно организовали сервисную акцию, в рамках которой бесплатно нивелировали изъяны, связанные с недостаточной герметичностью топливной системы. Кроме того, около 55 000 машин «Хавейл» отзывал для установки почему-то ранее не инсталлированных терминалов вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Уровень — по-другому и не сказать!