Самый дорогой китайский внедорожник появился в продаже в России

Фото: BYD
Рамный китайский внедорожник BYD Yangwang U8 поступил в продажу на российском рынке. Один из дилерских холдингов привез целую партию вездеходов и предлагает их всем желающим по 32 000 000 рублей.
Александр Пономарев

Как сообщает портал Quto, частные продавцы уже импортируют в Россию брутальную новинку китайского автопрома, премьера которой состоялась минувшим летом. Рамный внедорожник BYD Yangwang U8 длиной более 5,3 метра появился в салонах одной крупной дилерской сети — один автомобиль у них даже успели купить.

Вездеход оснащен 2,0-литровым 271-сильным турбомотором, который работает в режиме генератора для тяговой батареи емкостью 49 кВт·ч. Колеса вращают четыре электродвигателя совокупной мощностью 1197 «лошадей». Благодаря индивидуальному управлению колесами BYD умеет делать модный нынче «танковый разворот» и прочие внедорожные приемы.

К слову, в Россию также приехал и очень похожий на Yangwang U8 другой китайский внедорожник — не менее брутальный M-Hero. Пока его «маринуют» на складах «Моторинвеста» — продажи вот-вот начнутся. Стоимость будет объявлена позже, но она должна быть заметно ниже 32 миллионов рублей, которые просят за U8. В «Авилоне», например, обещали ценник на уровне 18 млн руб.

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30 января 2024
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