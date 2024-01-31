Дилеры отрицают проблемы с запчастями для китайских машин

Фото: globallookpress.com
Несмотря на слухи о разных проблемах с запасными частями для китайских автомобилей, дилеры уверяют, что все в полном порядке. Если верить сервисменам, детали есть и в наличии, и на заказ с доставкой в разумные сроки.
Александр Пономарев

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), никакого дефицита запчастей для китайских автомобилей, официально представленных в России, не наблюдается, а их сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в полном объеме — «несмотря на непростые логистические пути поставок запасных частей». В РОАД добавили, что случаи увеличенных сроков поставок «скорее носят эпизодический характер» и касаются неких «непопулярных» деталей.

В конце прошлого года дилеры «китайцев» жаловались на дефицит запчастей, связанный, кроме логистики, с резким ростом продаж автомобилей. Сервисмены также сетуют и на сложности с заказом деталей — у «поднебесных» автопроизводителей может или вовсе не быть подобных электронных каталогов или, как правило, они представлены только на китайском языке. Тем не менее, как напоминают в РОАД, российский автомобильный рынок сейчас на 50% состоит из брендов КНР.

автопродажи, авторынок, дилеры, автосервис, запчасти, китайские авто
31 января 2024
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