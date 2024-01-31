Дилеры отрицают проблемы с запчастями для китайских машин

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), никакого дефицита запчастей для китайских автомобилей, официально представленных в России, не наблюдается, а их сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в полном объеме — «несмотря на непростые логистические пути поставок запасных частей». В РОАД добавили, что случаи увеличенных сроков поставок «скорее носят эпизодический характер» и касаются неких «непопулярных» деталей.

В конце прошлого года дилеры «китайцев» жаловались на дефицит запчастей, связанный, кроме логистики, с резким ростом продаж автомобилей. Сервисмены также сетуют и на сложности с заказом деталей — у «поднебесных» автопроизводителей может или вовсе не быть подобных электронных каталогов или, как правило, они представлены только на китайском языке. Тем не менее, как напоминают в РОАД, российский автомобильный рынок сейчас на 50% состоит из брендов КНР.