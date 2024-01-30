Смертельная опасность: болт в автомобиле, от которого зависит жизнь

Средний возраст легкового автомобиля на российских дорогах — 15 лет. Естественно, он уже побывал у разных владельцев, попадал в аварии, а уровень его обслуживания из года в год падал все ниже и ниже. Начиналось все богато и красиво — у официального дилера. Но с годами прибыл туда, где рано или поздно оказываются все «четырехколесные» — к гаражному мастеру.
Увы, специалисты бывают разные, как и финансовые обстоятельства у тех же специалистов. Кто-то аккуратен и осмотрителен, опытен и научен — считай, повезло. И автомобилю, и его хозяину. А другой стремится заработать все деньги мира — такой будет гнать и обдирать. И вторых, к сожалению, большинство. Такие, с позволения сказать, мастера точно не заметят фатальную неисправность, которую можно за считанные секунды нивелировать самым простым подручным инструментом.
Поэтому некоторые вещи крайне важно знать самому. Например, нюансы устройства рулевого управления.
Руль, он же «баранка этого пылесоса», соединен с рейкой карданным валом на большинстве транспортных средств в России. Это простое и надежное, стандартное решение, поводов ругать или не доверять которому нет. Однако каждый водитель должен знать, что рулевая колонка «связана» с тем самым карданным валом через подвижное соединение, затянутое простым винтом. От езды по нашим дорогам и просто долгих лет эксплуатации этот болт разбалтывается, а иногда и вовсе вываливается. А если соединение разомкнуть, то машина потеряет управление — перестанет слушаться руля. Такие экзерсисы на проезжей части заканчиваются только одним исходом — аварией.
Доверяй, но проверяй, как говорят в народе. Томным вечером субботы — благо на улице существенно потеплело — после мойки любимой «ласточки» можно бережно и аккуратно снять кожух, используя специальные съемники, чтобы не поцарапать пластик. Далее, используя самый точный инструмент, руку — причем удобнее правую, но теоретически можно и левой — следует дотянуться до того самого болта и просто его качнуть. На месте? Затянут хорошо? Вот и ладушки, собираем обратно.
А коли нет, то вы предотвратили чудовищную, хоть с физической, хоть с ментальной точки отсчета проблему и сделали это абсолютно бесплатно. Чем не повод хлопнуть вторую чашечку, скажем, чая?