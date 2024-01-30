Смертельная опасность: болт в автомобиле, от которого зависит жизнь

Руль, он же «баранка этого пылесоса», соединен с рейкой карданным валом на большинстве транспортных средств в России. Это простое и надежное, стандартное решение, поводов ругать или не доверять которому нет. Однако каждый водитель должен знать, что рулевая колонка «связана» с тем самым карданным валом через подвижное соединение, затянутое простым винтом. От езды по нашим дорогам и просто долгих лет эксплуатации этот болт разбалтывается, а иногда и вовсе вываливается. А если соединение разомкнуть, то машина потеряет управление — перестанет слушаться руля. Такие экзерсисы на проезжей части заканчиваются только одним исходом — аварией.

Доверяй, но проверяй, как говорят в народе. Томным вечером субботы — благо на улице существенно потеплело — после мойки любимой «ласточки» можно бережно и аккуратно снять кожух, используя специальные съемники, чтобы не поцарапать пластик. Далее, используя самый точный инструмент, руку — причем удобнее правую, но теоретически можно и левой — следует дотянуться до того самого болта и просто его качнуть. На месте? Затянут хорошо? Вот и ладушки, собираем обратно.

А коли нет, то вы предотвратили чудовищную, хоть с физической, хоть с ментальной точки отсчета проблему и сделали это абсолютно бесплатно. Чем не повод хлопнуть вторую чашечку, скажем, чая?