На калужском заводе «ПСМА Рус» заметили кроссоверы FAW

Напомним, до известных событий завод «ПСМА Рус» выпускал несколько моделей Peugeot, Citroёn, Opel и Mitsubishi, но в конце прошлого года он перешел под контроль российской компании «Автомобильные технологии», которая сейчас наладила тестовую сборку 48 экземпляров таинственной модели. Как сообщает портал «Китайские автомобили», фотографии площадки готовой продукции говорят о том, что предприятие выпускает кроссовер Bestune T77 марки FAW. Его же ранее пытался производить и АВТОВАЗ под названием LADA X-Cross 5, но проект в итоге был заморожен.

На снимках можно разглядеть характерный для T77 передний бампер, ниспадающую линию крыши и заднюю стойку с «парящим» эффектом. Жирную точку в догадках ставят колесные диски оригинального дизайна. Логичных объяснений, почему для производства автомобилей в Калужской области был выбран именно FAW, нет — равно как и наличие машин на территории предприятия еще не говорит на 100% о старте их сборки на той площадке. Остается лишь ждать комментариев властей региона.