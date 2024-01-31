Очередь на новую Hyundai Creta растянулась на полгода

Как сообщает «Российская газета», с официального дебюта новой Hyundai Creta 2 января и старта приема предварительных заказов через две недели было зарегистрировано более 25 000 заявок на покупку кроссовера. Пока модель доступна только на индийском рынке — в фирменном конфигураторе можно собрать 19 вариантов исполнения. В базовой версии бестселлер предлагается с атмосферным 1,5-литровым бензиновым или дизельным двигателем и механической коробкой передач.

За доплату 115-сильный бензиновый мотор можно оснастить вариатором, а 116-сильный дизельный агрегат — классическим 6-ступенчатым «автоматом». Топовой версии положен новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 «лошадей», пришедший на смену агрегату 1.4 T-GDI на 140 л. с. с 7-ступенчатым «роботом» DCT.

В Индии Hyundai Creta предлагается в семи комплектациях стоимостью от 1 185 000 до 2 156 000 рублей в пересчете на «деревянные». В России можно найти в продаже кроссовер предыдущего образца по цене от 2 132 852 до 3 341 500 рублей.