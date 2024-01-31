Закат Илона Макса Маска: хайп с электромобилями больше не прокатит

Так бы и продавал Илон Маск свои таратайки, трудолюбиво сколоченные на коленке топором и немного доведенные до ума драчевым напильником, если бы не вмешательство поднебесных сил. Рациональные до безобразия китайцы подумали: а почему бы нам не обратить изящное жульничество во вполне реальный и почтенный бизнес. На этом можно сделать неплохие деньги. И им это с блеском удалось. В четвертом квартале 2023 года Tesla утратила статус крупнейшего в мире производителя электромобилей, на первое место вышла BYD, что привело к падению акций американской компании.

Даешь торговые барьеры

Разгадка фокуса проста, как колумбово яйцо. Китайцы с блеском продемонстрировали, что широкомасштабное производство, как правило, оказывается куда эффективнее малосерийного балагана. Ни американские, ни европейские, ни азиатские компании, по большому счету, не сильно запаривались по поводу глобального перехода на производство электромобилей, хотя согласно кивали головами в ответ на истошные требования своих правительств. В глубине души они ощущали недолговечность и ангажированность идеи, и не хотели ставить на эту карту свою будущность.

А производители из Поднебесной, не связанные подобного рода условностями, более гибкие, совершенно не дорожащие имиджем своих брендов, могли себе позволить игру по новым правилам. Результат не заставил себя долго ждать.