Закат Илона Макса Маска: хайп с электромобилями больше не прокатит

В одой далекой стране жил-был южноафриканский парень по имени Илон Маск, весельчак и шалун. Бизнес для него был сродни наркотику — и бодрил, и веселил. И вот в один прекрасный момент он решил поиграть на мании «глобального потепления», конкретно одурманившей западное общество — ведь на помешательстве денег срубить можно куда больше, чем на трезвом расчете.
Как обратить жульничество в почтенный бизнес
Итак, воспользовавшись весьма странными оценочными критериями стоимости фирм, существующими в США, Илон наш Маск открыл компанию Tesla, специализирующуюся на производстве электромобилей. А затем невероятным образом вывел свою, в общем-то занюханную, компанию в топ американских производителей, обогнав по «капитализации» (вот он, тот самый странный американский критерий) совокупно могучие концерны GM и Ford. Впрочем, миноритарными акционерами «Теслы» выступают The Vanguard Group и BlackRock — ребята, крецче которых в подлунном мире, пожалуй, не найти.
Так бы и продавал Илон Маск свои таратайки, трудолюбиво сколоченные на коленке топором и немного доведенные до ума драчевым напильником, если бы не вмешательство поднебесных сил. Рациональные до безобразия китайцы подумали: а почему бы нам не обратить изящное жульничество во вполне реальный и почтенный бизнес. На этом можно сделать неплохие деньги. И им это с блеском удалось. В четвертом квартале 2023 года Tesla утратила статус крупнейшего в мире производителя электромобилей, на первое место вышла BYD, что привело к падению акций американской компании.
Даешь торговые барьеры
Разгадка фокуса проста, как колумбово яйцо. Китайцы с блеском продемонстрировали, что широкомасштабное производство, как правило, оказывается куда эффективнее малосерийного балагана. Ни американские, ни европейские, ни азиатские компании, по большому счету, не сильно запаривались по поводу глобального перехода на производство электромобилей, хотя согласно кивали головами в ответ на истошные требования своих правительств. В глубине души они ощущали недолговечность и ангажированность идеи, и не хотели ставить на эту карту свою будущность.
А производители из Поднебесной, не связанные подобного рода условностями, более гибкие, совершенно не дорожащие имиджем своих брендов, могли себе позволить игру по новым правилам. Результат не заставил себя долго ждать.
Прошло всего каких-то пару лет, и Илон Маск почувствовал ощутимое жжение в некоторых частях своего тела. Китайские производители электромобилей, заявил он, добьются значительного успеха не только в Китае, но и за его пределами. «Честно говоря, я думаю так: если не будут возведены торговые барьеры, то китайцы весьма вероятно уничтожат большинство других компаний в мире», — посетовал гений свободного рынка.
Переполошилась и Европейская комиссия, затеяв расследование субсидий, предоставляемых производителям в Китае. Вполне вероятно, что евробюрократы в ближайшее время рассмотрят вопрос о повышении тарифов на китайские электрокары. За ними аналогичные меры примут и США, когда там закончится бардак с махинациями на очередных президентских выборах. Уж «Вангард» и «Блэк Рок» постараются.
А что китайцы? Да очень просто. Закончится лафа с электромобилями — к примеру, «зеленая» истерика иссякнет — они по-быстрому перестроят свои производственные мощности на выпуск чего-то другого.