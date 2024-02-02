Владимир Путин призвал помочь немецкому автопрому

Президент РФ Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» посетовал, что Германия в настоящее время уничтожает свою автомобильную промышленность, и отметил, что с этим нужно что-то делать. Тем более что у немецкого автопрома, как выяснилось, нашлись российские корни.

Как сообщает ТАСС, во время очередного посещения Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ президенту рассказали о первом вкладчике Сбербанка — Николае Кристофари. Проводивший экскурсию Захар Зайцев упомянул о вкладе российского аристократа в немецкий автопром — эти события развернулись в XIX веке.

Во время путешествия по Европе петербургскому чиновнику потребовалось отремонтировать часы. Кристофари нашел мастерскую и настолько впечатлился качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал про его мечту создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Легенда гласит, что тем юным мастером был Карл Бенц. Впоследствии он, как известно, действительно изобрел машину, а его фамилия увековечена в названии бренда Mercedes-Benz.

«Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», — заявил Зайцев. «Мы спонсоры!» — согласился Путин. «Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо им как-то помочь», — добавил президент. В ответ на вопрос, связано ли это с отказом россиян от немецких автомобилей, глава государства ответил: «Не только».