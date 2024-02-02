Прощай, «Мерседес»: немцы хоронят свой главный автомобильный бренд

Владимир Путин обеспокоен судьбой немецкого автопрома и считает, что нужно ему, автопрому, как-то помочь. Это, конечно, была шутка, но в каждой шутке, как известно, только доля шутки. И в конкретной остроте президента она не так уж велика – там гораздо больше суровой правды жизни. Суровой для немецкого автопрома.

Падение финансовых показателей — не беда, выходим из кризиса по имени «Ковид»! Распродажа офисов и автосалонов, структуризация, финансовая грамотность и прочие выражения стремления к правильному и современному ведению бизнеса, ведь собственность сегодня — зло. Давайте все делить или, по-модному, шерить!

В ноябре 2022 года разорился производитель BIA Forst, который среди прочего изготавливал и один из самых известных в мире символов богатства и успеха – хромированную трехлучевую звезду, что стоит на капоте Mercedes-Bens. Извините, правильнее будет – стояла. Ну, бывает, сделаем в Китае, так даже целесообразнее с точки зрения финансов.

Способный к простому анализу читатель не постесняется соединить эти три точки в одну линию. Ее можно провести даже по двум, согласно российскому школьному курсу, третья – это уж для закрепления результата. Недостаточно? Пожалуйте еще одну: семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступавший за Mercedes с 2013 года и повторивший рекорды Михаэля Шумахера и Айртона Сенны, покидает команду «серебряных стрел». Знаете, куда переходит? Поговаривают, что в «Феррари» – главного конкурента всех времен. Вектор очевиден. А называть плохое хорошим, а белое красным все сложнее.

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Если в доме не топить, то простоит он недолго. Любому предприятию нужны электричество и тепло, а также выгодные условия, при которых сумма вложенных средств не превышает сумму заработанных. Сюда же входят издержки, зарплатный фонд, нюансы государственного кредитования и многое другое. При иных обстоятельствах оно, предприятие, работать не будет, сколько красивых презентаций ни делай и новых моделей, безопасных для экологии, ни заявляй.

Красивая картинка или диаграмма – это тактика, способная перекрыть в лучшем случае месяцы. А прибыль — реальная, а не нарисованная, причем в твердой валюте – это стратегия, рассчитанная на годы. И эти простые законы актуальны для бизнеса любого масштаба и возраста.

«Мерседесу» очень плохо, и скрывать последствия чудовищного заболевания, охватившего главную немецкую автомобильную компанию, все сложнее. Новости — одна другой хуже — прут изо всех щелей, разжигая сомнения в акционерах. Ждут, кто первым моргнет: выход одного крупного игрока из актива может запустить «эффект домино». Каждая следующая ошибка или, что вероятнее, геополитическое решение, может стать фатальной.

Ферруччо Ламборгини построил свой весьма успешный на первых порах бизнес, руководствуясь простой логикой: стране нужны тракторы, способные экономить горючее, но хорошо пахать. И стоить дешево. «Мерседесы», которые стоят дорого, сложны в ремонте и эксплуатации, а также, как оказалось, не готовы предложить своим клиентам ни гарантий, ни уверенности в завтрашнем дне, видимо, в Германии уже никому не нужны. Да и вне Германии – тоже.