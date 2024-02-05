Внедорожники УАЗ пытаются модернизировать и сделать надежнее

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», с начала месяца на ульяновские внедорожники устанавливают передние мосты с новыми приводами и дополнительным уплотнением картера редуктора моста. Кроме того, предохранительный клапан перенесен с кожуха полуоси в отливку картера. Это исключает попадание влаги в картер главной передачи, так что смазочные свойства масла будут сохраняться дольше. Вдобавок было снижено избыточное давление в переднем мосту, а сам узел должен стать надежнее.

Новые мосты изготавливают силами двух подразделений УАЗа — «Автокомпонент» и «Техинструмент», а под модернизированные компоненты на предприятиях изменилась оснастка. Обновленное семейство внедорожников «Патриот» и «Пикап» дебютирует уже в нынешнем году. Машины получат доработанную внешность, турбированный дизельный мотор и 6-ступенчатую «механику». В следующем году на УАЗы вернутся подушки безопасности и автоматические коробки передач.