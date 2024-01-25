5 самых доступных полноприводных кроссоверов и внедорожников в России

Фото avtovzglyad.ru
Кроссоверы активно продолжают набирать популярность среди потребителей, а уж о полном приводе в условиях никудышных российских «направлений» мечтает едва ли ни каждый уважающий себя автолюбитель. С самыми бюджетными предложениями в сегменте SUV 4х4 познакомился портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

По итогам минувшего года наши соотечественники потратили на покупку новых авто более трех триллионов рублей, что стало рекордом за всю историю российского авторынка. В году наступившем стоимость легковушек отнюдь не медленно, но верно вновь поползла вверх, а покупательская способность — вниз. Однако это не мешает потребителям мечтать о «железном коне», да еще и с приводом на все колеса. Тем более, что в классе есть, чем поживиться без помощи ипотеки и продажи своих органов. О самых доступных «полноприводниках», собственно, и поговорим…

LADA NIVA LEGEND


«Старушка-Нива», конечно, не кроссовер, а самый настоящий внедорожник, способный завезти туда, где «паркетники» прикажут долго жить. Постоянный полный привод, неприхотливость в обслуживании и возможность починить во дворе собственного дома путем молотка и ядреного словца делают этот автомобиль поистине уникальным. Хотя при этом он по-прежнему остается кондовым и эстетически не привлекательным. Впрочем, отсутствие красоты и комфорта с лихвой компенсирует цена — всего 830 000 рублей.

LADA NIVA TRAVEL

Более современная версия «Нивы», выросшая из русско-американской Chevrolet Niva, щеголяет более эргономичным салоном, продвинутыми опциями и современным (по меркам АВТОВАЗа) дизайном. Вероятно, поэтому автомобиль решили продавать дороже классической модели почти на 400 000 рублей. Притом, что мотор у Travel на три «лошадки» слабее, чем у «собрата», хотя это не сильно сказывается при буксовании в грязи и покорении буераков.

  • Фото производителя.
  • Фото avtovzglyad.ru

УАЗ «ХАНТЕР»

А этот утилитарный внедорожник попросит за себя столько же, сколько и вазовская Travel — около 1 200 000 рублей, только в отличие от Niva, «уазик» вряд ли предоставит своим владельцам возможность далеко уехать. Как известно, автомобили Ульяновского автозавода ломаются гораздо чаще, чем ездят. Что, впрочем, не отнимает у них шанса на популярность среди любителей конструктора и авантюр. Тем более, что машина готова предложить куда более мощные моторы, работающие в диапазоне от 112 до 136 л. с.

УАЗ «ПАТРИОТ»


Без малого 1 500 000 рублей придется выложить за более сносную обертку кузова, обилие функциональных возможностей и бодрый 150-сильный мотор. К тому же, будущие владельцы наверняка оценят невероятно просторный «патриотичный» салон, «мультимедийку», понимающую язык смартфонов, навигацию и климат-контроль.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

HAVAL JOLION


А это самая доступная иномарка с полным приводом — китайский «Хавейл» с пропиской под Тулой. За 2 000 000 рублей покупатели получат действительно комфортабельный кроссовер (по сравнению с изделиями отечественного автопрома), да с кучей всевозможных опций и систем безопасности, включая даже функцию автоматической парковки.

Но вот привод тут уже будет попроще — подключаемый с помощью муфты. Хотя, признаться, в дебри с этим «китайцем» никто и не полезет, а вот из сугроба во дворе он вытащит наверняка. Что до мотора, то под капотом «шуршит» турбодвижок о 150 «скакунах», которых погоняет склонный к перегреву «робот», чьи ресурсные возможности оставляют желать лучшего.

Стоит добавить, что в ценовом диапазоне до 3 000 000 рублей найдутся и другие модели с полным приводом, включая Geely Atlas Pro, Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Вот только все они будут китайскими.

автопродажи, авторынок, внедорожник, бездорожье, кроссоверы
25 января 2024
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