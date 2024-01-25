5 самых доступных полноприводных кроссоверов и внедорожников в России

По итогам минувшего года наши соотечественники потратили на покупку новых авто более трех триллионов рублей, что стало рекордом за всю историю российского авторынка. В году наступившем стоимость легковушек отнюдь не медленно, но верно вновь поползла вверх, а покупательская способность — вниз. Однако это не мешает потребителям мечтать о «железном коне», да еще и с приводом на все колеса. Тем более, что в классе есть, чем поживиться без помощи ипотеки и продажи своих органов. О самых доступных «полноприводниках», собственно, и поговорим…

LADA NIVA LEGEND



«Старушка-Нива», конечно, не кроссовер, а самый настоящий внедорожник, способный завезти туда, где «паркетники» прикажут долго жить. Постоянный полный привод, неприхотливость в обслуживании и возможность починить во дворе собственного дома путем молотка и ядреного словца делают этот автомобиль поистине уникальным. Хотя при этом он по-прежнему остается кондовым и эстетически не привлекательным. Впрочем, отсутствие красоты и комфорта с лихвой компенсирует цена — всего 830 000 рублей.

LADA NIVA TRAVEL

Более современная версия «Нивы», выросшая из русско-американской Chevrolet Niva, щеголяет более эргономичным салоном, продвинутыми опциями и современным (по меркам АВТОВАЗа) дизайном. Вероятно, поэтому автомобиль решили продавать дороже классической модели почти на 400 000 рублей. Притом, что мотор у Travel на три «лошадки» слабее, чем у «собрата», хотя это не сильно сказывается при буксовании в грязи и покорении буераков.