5 самых доступных полноприводных кроссоверов и внедорожников в России

По итогам минувшего года наши соотечественники потратили на покупку новых авто более трех триллионов рублей, что стало рекордом за всю историю российского авторынка. В году наступившем стоимость легковушек отнюдь не медленно, но верно вновь поползла вверх, а покупательская способность — вниз. Однако это не мешает потребителям мечтать о «железном коне», да еще и с приводом на все колеса. Тем более, что в классе есть, чем поживиться без помощи ипотеки и продажи своих органов. О самых доступных «полноприводниках», собственно, и поговорим…
LADA NIVA LEGEND
«Старушка-Нива», конечно, не кроссовер, а самый настоящий внедорожник, способный завезти туда, где «паркетники» прикажут долго жить. Постоянный полный привод, неприхотливость в обслуживании и возможность починить во дворе собственного дома путем молотка и ядреного словца делают этот автомобиль поистине уникальным. Хотя при этом он по-прежнему остается кондовым и эстетически не привлекательным. Впрочем, отсутствие красоты и комфорта с лихвой компенсирует цена — всего 830 000 рублей.
LADA NIVA TRAVEL
Более современная версия «Нивы», выросшая из русско-американской Chevrolet Niva, щеголяет более эргономичным салоном, продвинутыми опциями и современным (по меркам АВТОВАЗа) дизайном. Вероятно, поэтому автомобиль решили продавать дороже классической модели почти на 400 000 рублей. Притом, что мотор у Travel на три «лошадки» слабее, чем у «собрата», хотя это не сильно сказывается при буксовании в грязи и покорении буераков.
УАЗ «ХАНТЕР»
А этот утилитарный внедорожник попросит за себя столько же, сколько и вазовская Travel — около 1 200 000 рублей, только в отличие от Niva, «уазик» вряд ли предоставит своим владельцам возможность далеко уехать. Как известно, автомобили Ульяновского автозавода ломаются гораздо чаще, чем ездят. Что, впрочем, не отнимает у них шанса на популярность среди любителей конструктора и авантюр. Тем более, что машина готова предложить куда более мощные моторы, работающие в диапазоне от 112 до 136 л. с.
УАЗ «ПАТРИОТ»
Без малого 1 500 000 рублей придется выложить за более сносную обертку кузова, обилие функциональных возможностей и бодрый 150-сильный мотор. К тому же, будущие владельцы наверняка оценят невероятно просторный «патриотичный» салон, «мультимедийку», понимающую язык смартфонов, навигацию и климат-контроль.
HAVAL JOLION
А это самая доступная иномарка с полным приводом — китайский «Хавейл» с пропиской под Тулой. За 2 000 000 рублей покупатели получат действительно комфортабельный кроссовер (по сравнению с изделиями отечественного автопрома), да с кучей всевозможных опций и систем безопасности, включая даже функцию автоматической парковки.
Но вот привод тут уже будет попроще — подключаемый с помощью муфты. Хотя, признаться, в дебри с этим «китайцем» никто и не полезет, а вот из сугроба во дворе он вытащит наверняка. Что до мотора, то под капотом «шуршит» турбодвижок о 150 «скакунах», которых погоняет склонный к перегреву «робот», чьи ресурсные возможности оставляют желать лучшего.
Стоит добавить, что в ценовом диапазоне до 3 000 000 рублей найдутся и другие модели с полным приводом, включая Geely Atlas Pro, Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Вот только все они будут китайскими.