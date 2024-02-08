Премьера обновленной Skoda Octavia состоится 14 февраля

На представленных набросках хорошо видно, что дизайнеры продолжили эксперименты с визуальным разделением фронтальной оптики. Теперь фары получили необычную линию ходовых огней, сливающуюся с контуром решетки радиатора. Фонари стали меньше и получили измененную графику.
Кузов остался прежним, а интерьер новинки рынка производитель пока не раскрывает — хотя по шпионским снимкам понятно, что он будет решен в стиле недавно представленной Skoda Superb. По предварительным данным, моторную гамму тоже ожидает оптимизация — мощность всех силовых агрегатов, которыми оснащается модель, будет слегка увеличена, не исключено появление и нового двигателя. Сейчас Octavia располагает как бензиновыми, так и дизельными моторами объемом от 1,4 до 2 литров — в том числе гибридными.