Премьера обновленной Skoda Octavia состоится 14 февраля

Компания Skoda опубликовала рисунки, на которых раскрыт дизайн обновленного семейства Octavia четвертого поколения. Модель в своем нынешнем виде выпускается с 2019 года, а ее рестайлинговую версию покажут широкой публике уже на следующей неделе.

837 Названы автомобили-лидеры рынка параллельного импорта в 2023 году В их числе — отнюдь не китайские автомобили Обновленная Octavia по-прежнему будет представлена в кузовах лифтбэк и универсал, а также в «заряженной» версии RS, «вооруженной» бамперами с крупными воздухозаборниками и аэродинамическими элементами, а также более крупными колесами.

На представленных набросках хорошо видно, что дизайнеры продолжили эксперименты с визуальным разделением фронтальной оптики. Теперь фары получили необычную линию ходовых огней, сливающуюся с контуром решетки радиатора. Фонари стали меньше и получили измененную графику.

Фото производителя.

Кузов остался прежним, а интерьер новинки рынка производитель пока не раскрывает — хотя по шпионским снимкам понятно, что он будет решен в стиле недавно представленной Skoda Superb. По предварительным данным, моторную гамму тоже ожидает оптимизация — мощность всех силовых агрегатов, которыми оснащается модель, будет слегка увеличена, не исключено появление и нового двигателя. Сейчас Octavia располагает как бензиновыми, так и дизельными моторами объемом от 1,4 до 2 литров — в том числе гибридными.