Эксперты назвали автомобили с наибольшим количеством опций

Очередное исследование показало, что автомобили из Поднебесной могут похвастать более богатыми комплектациями, чем их азиатские конкуренты из Южной Кореи и Японии. Если у «поднебесной» модели в среднем насчитывается 59 опций, то у представителей других стран — лишь 50.

Эксперты «Авто.ру Бизнес» сравнили пять кроссоверов из КНР — Haval Jolion, Chery Tiggo 7, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval F7 — с пятью автомобилями из других стран — Hyundai Creta, Toyota RAV4, Kia Seltos, Mazda CX-5 и Nissan Qashqai. Среди «китайцев» самым щедрым на опции оказался Haval Jolion — у него их насчитывается 67, а самым скромным стал Tiggo 4 Pro — всего 51. Среди представителей иных государств наиболее «упакованной» признали Toyota RAV4 — 54 позиции. Самое бедное оснащение — у Hyundai Creta, которая может предложить только 41 опцию.

Китайские автопроизводители уже в стандартные комплектации включают те опции, что машины из других стран получают в качестве дополнительных — например, рейлинги на крыше, электронную панель приборов или бесключевой доступ. А все потому, что последние делают акцент на безопасности: на всех моделях, кроме Hyundai Creta, помимо боковых, пассажирских и водительских «эирбегов» есть еще надувные шторки. У «китайцев» они встречаются только у Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 4 Pro.