Российские ученые научились заправлять спиртом автомобильные водородные топливные элементы

Сотрудники Института катализа СО РАН и Водородного центра Национальной технологической инициативы (НТИ) первыми в мире создали низкотемпературный метод получения синтез-газа для водородных топливных элементов. Последние считаются многообещающим источником электричества для «зеленых» ТС.

Представьте, что будет если из типичного электромобиля выкинуть аккумуляторную батарею, заменить ее, например, водородным топливным элементом, подключенным к устройству, который превращает какое-нибудь дешевое и распространенное вещество в тот самый Н2. Так мы получим по-настоящему экологически чистую машину, которой будут не страшны сибирские морозы и не нужны зарядные станции на каждом углу.

Автомобильные «водородные электростанции» придуманы давным давно. А вот с поставками «топлива» для них сложностей хватает. И вот российские ученые разработали устройство, которое может принципиально решить эту проблему. Инновационная установка способна производить так называемый «синтез-газ», состоящий водорода (Н2) и окиси углерода (СО).

До последнего времени основным способом получения такого синтез-газа считалась химическая реакция между метаном и водяным паром, так называемая «паровая конверсия», в условиях высокого давления и при температуре 1000ºС. Проводят ее в стационарных промышленных установках – с компрессорами и системами нагрева.

А российские ученые предложили иной вариант получения водородного топлива – «воздушную конверсию». В качестве сырья используется диметоксиметан (метилаль) – кислородсодержащее органическое вещество, получаемое из метилового спирта (метанола). На метилаль выбор пал по причине его меньшей токсичности, нежели у метанола. Хотя в принципе в качестве исходного вещества можно использовать и этот спирт.

Фото: globallookpress.com

Для превращения вышеназванного соединения в синтез-газ были созданы высокоэффективные платиновые катализаторы. Причем содержание платины в них не превышает одного процента.

Реакция проходит при относительно низкой температуре – 400ºС. «На выходе» получается до 70% синтез-газа, в то время как в случае «паровой конверсии» этот показатель не превышает 50%.

«Основные преимущества технологии — низкая температура реакции (вдвое ниже, чем у паровой конверсии метана), отсутствие необходимости очищать газ и автономность установки. Реакцию можно проводить без внешнего источника энергии», сообщили в НТИ.

Понятно, что разработанный российскими учеными метод – это еще далеко не серийное устройство, которое можно прямо завтра установить на машину. Но перспективы у идеи заманчивые. В случае доведения ее до массовой реализации, электротранспорт даже в России может получить «человеческое лицо».