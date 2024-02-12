АВТОВАЗ начал ставить на LADA Vesta китайскую «механику»

С конвейера АВТОВАЗа сошли четыре опытных экземпляра LADA Vesta с механической коробкой передач от «восточного партнера из дружественного государства». В Тольятти не называют производителя МКП, но инсайдеры говорят, что это китайский JAC.

По данным сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», на основной площадке АВТОВАЗа собрали четыре «проектных» автомобиля Vesta в кузовах седан и универсал, оснащенных двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и 6-ступенчатой китайской механической коробкой передач. В скором времени этот силовой агрегат должен отправиться в серийное производство. К слову, выпуск автомобилей с вариатором WLY из КНР уже «идет небольшими темпами», отмечают инсайдеры.

Новая «механика» рассчитана на больший крутящий момент, чем нынешние вазовские агрегаты, поэтому китайскую МКП от JAC должна будет получить и «заряженная» Vesta Sport со 145-сильным мотором. На дорестайлинговых «Спортах» использовалась трансмиссия от Renault, но из-за введенных санкций на поставках французских агрегатов был поставлен крест.

Что же до LADA Vesta NG с вариатором, то эта модификация поступит в продажу 11 марта.