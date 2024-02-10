АВТОВАЗ просчитался, MG подсуетилась, а дилеры китайских марок напряглись: итоги недели

АВТОВАЗ вернул седану LADA Vesta подушки безопасности, «Автотор» анонсировал запуск собственного автобренда, российский офис MG рассказал о планах на ближайший год, JAC начал принимать заказы на пикап T8, а «Моторинвест» открыл продажи брутального внедорожника M-Hero. Чем еще запомнится уходящая неделя, портал «АвтоВзгляд» рассказывает в видеообзоре главных событий последних дней.

В конце января в продажу поступили седаны LADA Vesta без подушек безопасности, но за две недели, по данным инсайдеров, дилеры не смогли реализовать ни одного автомобиля. Менеджеры говорят, что такие машины по цене в 1,5 млн. рублей совершенно не интересны покупателям. АВТОВАЗ отреагировал на жалобы партнеров оперативно и возобновил производство «Весты» с «эирбегами». Но что делать с теми «упрощенками», которые уже сошли с конвейера?

А пока тольяттинцы борются с дефицитом комплектующих, калининградский «Автотор» запускает собственный бренд Amber. Под этой маркой будут производить электромобили: как чисто российские с уровнем локализации, превышающим 90%, так и лицензионные китайские.

Есть и хорошая новость для тех, кто соскучился по «европейцам». Российский офис марки MG анонсировал запуск десяти новых моделей в этом году — в том числе двух лифтбэков и пяти кроссоверов. Да, британский бренд, который в этом году, кстати, отмечает 100-летний юбилей, с середины 2000-х принадлежит китайцам. Однако за инжиниринг и дизайн отвечает все же штаб-квартира в Лондоне.

К слову о китайцах. Российский офис JAC открыл прием заказов на пикап T8. «Грузовичку» полагается два мотора на выбор (бензиновый на 200 сил и дизельный на 140), а вот коробка лишь одна — механическая. Тем временем «Моторинвест» вывел на отечественный рынок внедорожник M-Hero. У «китайского Хаммера» гибридная силовая установка из трех электромоторов и ДВС, которые в сумме выдают аж 816 «лошадей»

Однако тем, кто присматривается к «поднебесным» машинам, следует быть осторожнее. В России образовался дефицит запчастей для «китайцев». В автосервисах говорят, что время ожидания крупных деталей и агрегатов растянулось до трех-пяти месяцев. Причем комплектующих не хватает как «официальном» брендам типа Changan, так и «серым» — Zeekr, BYD и прочим.

Какие еще новости были на этой неделе? Аналитики подвели итоги январских продаж. По результатам первого месяца рынок новых автомобилей вырос на 64%, а подержанных — сократился на 8%. Свеженькие машины разошлись тиражом в 83 тысячи единиц (это с учетом тех, что приехали по серому импорту), а «бэушные» — в 380 тысяч.

Напоследок известие о том, что Минтранс подготовил третью редакцию законопроекта о высокоавтоматизированных транспортных средствах — проще говоря, беспилотниках. И в этом документе впервые появилось разъяснение о том, кто будет нести ответственность в случае ДТП с «умным» автомобилем...

А все подробности — в нашем видеодайджесте, который можно найти здесь.