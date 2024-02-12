В Эфиопии готовятся начать сборку автомобилей LADA

В этом году, 1 января, Эфиопия вошла в БРИКС, а скоро в этой африканской стране должно начаться производство автомобилей LADA. АВТОВАЗ подписал соглашение о сборке тольяттинских моделей с местной компанией еще в декабре 2023-го.

Как рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин, проект сборки российских автомобилей LADA продвигается согласно намеченному плану.

— Отечественные «Лады» хорошо известны в Эфиопии и до сих пор составляют значительную долю местного таксопарка. Их поставки начались еще в 1970-е годы. Автомобили доказали свою надежность и неприхотливость, в связи с чем со стороны эфиопского потребителя и сейчас есть интерес к приобретению машин этой марки, — отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, «эфиопский рынок представляется весьма перспективным для осуществления сборки автомобилей». Там довольно много компаний, располагающих необходимым опытом сотрудничества с иностранными партнерами. И одной из таковых является Ethio Engineering Group, с которой LADA Export и договорилась «изучить экономические и технические возможности» организации производства.

Решение о реализации проекта будет принято по итогам исследования.