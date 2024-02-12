Почему январские продажи новых автомобилей никого не обрадовали

Первый месяц нового 2024 года для автомобильного рынка выдался банальным и неинтересным. Все его показатели оказались если не легко прогнозируемыми, то, как минимум, вполне ожидаемыми. Однако портал «АвтоВзгляд» все же провел экспресс-анализ продаж легковых автомобилей в России за январь.

От Нового года принято ждать чудес чудесных. И хотя, по большому счету, всем понятно, что ничего экстраординарного не произойдет, но ведь хочется душе переживаний – либо счастья, либо трагедии. Но все потрясения, как назло, если и случаются, то стабильно в другие месяцы.

Нынешний январь не оказался исключением. Никаких сенсаций, никаких поводов для ликования оптимистам, да и пессимистам тоже. А может, оно и к лучшему после двух лет тектонических сдвигов и потрясений – пусть все, наконец, устаканится и пойдет более-менее прогнозируемым путем?

Итак, к цифрам. По данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2024 года в России было куплено 80 212 легковых автомобилей: на 77% больше, чем в том же месяце 2023-го. Удивительно? Да ни капли, ибо прошлый год явился отголоском года позапрошлого, катастрофического для авторынка нашей страны по всем параметрам.

Фото globallookpress.com

По отношению к декабрю падение составило 32,9%. Есть повод для трагических стонов? Ровно никакого, поскольку декабрь всегда отличается достаточно высоким уровнем продаж, а январь – одним из самых низких, в том числе из-за длительного загула граждан в новогодние каникулы. Во вполне благополучные времена картина была примерно такой же: сокращение реализации легковых автомобилей в январе 2013-го по сравнению с декабрем 2012-го составила вообще 36%.

Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев прокомментировал сей факт достаточно сухо: «На динамику рынка оказала влияние продолжающаяся адаптация к внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов является перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, сфокусированных в сегменте кроссоверов.

Также цифры роста обусловлены низкой базой января прошлого года… Очевидно, что продолжается влияние существенного повышения ключевой ставки, утилизационного сбора и других факторов, из-за которых многими клиентами откладывается покупка нового автомобиля».

Тут не вредно было бы вспомнить слова товарища Саахова из легендарной комедии Гайдая:

– Все это, конечно, так. Все это верно, да. Бумага написана правильно. Все хорошо. Так это с одной стороны, да? Но есть и другая сторона медали...

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Откуда взялись эти странные складские запасы, и о каком перенасыщении рынка говорит уважаемый председатель? Ведь на самом деле рынок дико недонасыщен, даже сейчас продажи составляют всего 2/3 от минимального количества, необходимого для нормального функционирования отрасли. Цены – совершенно безумные, фактически запретительные. Выбор предлагается в основном между китайским и китайским, в бюджетном сегменте – между АВТОВАЗом и АВТОВАЗом.

При этом финансово-экономические структуры государства делают все возможное, чтобы ситуация не улучшалась, а напротив, усугублялась. Отсюда и запасы, отсюда и нежелание покупателя переплачивать втридорога за автомобили, которые им не сильно симпатичны.

Более того, на государственном уровне продолжается вакханалия с проталкиванием бредовой идеи «экологической чистоты» электромобилей, которая постепенно начинает давать свои результаты. Иначе как на восьмом месте по продажам мог оказаться Lixiang со своими одноразовыми гибридами и электрокарами по «бросовой» цене от 7 млн. рублей?

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Раз уж речь зашла о местах, то лидирует по-прежнему LADA, хотя ей и приходится нелегко. Значительная часть резервов роста исчерпана, поэтому ее экспансия отстает от средней по рынку. По сравнению с декабрем прошлого года объем продаж ведущей отечественной марки увеличился на 26,4%. За ней следует тройка «китайцев» – Haval, Geely и Chery (8801).

Совокупно все марки из Поднебесной оккупировали 60% российского рынка, отечественные бренды – 31%. При этом надо иметь в виду, что речь идет именно о происхождении «брендов». То есть, «Москвич», «Эволют» и прочие марки считаются за отечественные, а значит, по факту китайцы оттяпали несколько больший кусок, чем демонстрирует вышеприведенное число.