Европейский сад, несмотря на «Красную книгу», теряет своих самых ценных обитателей: немецкая промышленность разбегается по свету в поисках лучшей жизни, преференций и дешевого газа. Громкие заявления о реструктуризации уже не скрывают реальности: о Европе, как о флагмане, некогда гранде общемировой индустрии производства автомобилей, можно забыть. И очередное тому подтверждение — переселение на другой континент компании Porsche.

Экономические санкции, как оказалось, очень даже действуют. Все идет по плану, давным-давно вынашиваемому нашими заклятыми «друзьями», а показатели российской экономики, которую должны были растерзать, похоже, никого не смущают. Да, санкции работают, но не с теми, против кого их вводили. Ну, немного не договорили, не до конца точно сформулировали – в политике такое случается частенько. Без обид, просто бизнес. Да, Германия?

Феноменальный рост немецкой экономики начался в 1970-х не на пустом месте и не на одном только остром желании граждан трудиться и хорошо зарабатывать. Были куда менее популярные сейчас, но более объективные причины: например, сделка «газ-трубы», заключенная в 1970-м году и представлявшая собой долгосрочный контракт между СССР и ФРГ, по которому немцы поставляли трубы и оборудования для постройки нового газопровода в Западную Европу, а плату брали газом из Западной Сибири.

Американцы тогда, кстати, тоже кричали о санкциях, требовали соблюдения правил и вообще считали это действо антидемократичным. Но то руководство Германии разбиралось в экономике несколько лучше, чем нынешнее, и сделку заключили. Именно на этих дрожжах и росла не по дням, а по часам немецкая экономика.

Фото: globallookpress.com

А потом началась чехарда, которая с точки зрения рыночной экономики необъяснима: многолетние контракты с фиксированными ценами на газ отменили в пользу сотен частных, единичных сделок. Никто не смог объяснить новоявленным экспертам, что природным газом довольно сложно физически и совсем не выгодно финансово торговать в таком разрезе. Ну а дальше вы и сами знаете: в 2022 году число газопроводов начало резко сокращаться. Одни закрыли, другие, «Северный поток», просто взорвали.

Полноводная река превратилась в ручеек, а после и вовсе пересохла. Идея про газ сжиженный столкнулась с реальностью: нужны танкеры, нужны заводы, нужна новая сеть трубопроводов и новые же порты, а потери при сжижении, а после превращении обратно в газообразное состояние существенные, около 15%. Но об этом говорить, знаете ли, гнусно и лицемерно, когда демократия почти распахнула свои объятия.

Результат себя ждать не заставил: мировой лидер химической промышленности BASF направил лыжи в Поднебесную, а в самой Германии сократил 2600 человек, полностью закрыв один из заводов по производству удобрений. Они из газа, да, а не из чистого европейского воздуха. BMW строит завод в Южной Каролине, Audi пока только оценивает американские перспективы. А вот в Porsche решение уже принято.

Фото: globallookpress.com

Компания планирует переезд в США, ведь там не только светлее будущее и выгоднее производство, но и куда выше заинтересованность государства, выраженная в твердой валюте. На немецкое предложение в 800 млн. евро американцы ответили миллиардными инвестициями. Porsche смотрит на перспективы через призму электротяги, а в Германии слишком дорогая электроэнергия. Да и предоставляемые американцами налоговые льготы мотивируют. Одним словом, прощай, не поминай лихом.

Как видите, санкции успешно работают, насыщая американскую экономику сильными, именитыми и высокотехнологичными (читай, высокодоходными) предприятиями. Самыми сливками промышленности. Когда квоты будут закрыты, бюджеты расписаны, а сделки заключены, очередной правитель поднимет звездно-полосатый флаг, назовет предшественника земляным червяком и поедет договариваться с Россией о возобновлении сотрудничества.

Ведь Россия — это нефть, газ, уран, зерно, золото, алмазы, оружие и еще десятки пунктов списка всегда нужного и ценного. А Европа, как абсолютно верно было замечено, сад – туда погулять ходят. Иногда даже за вход платят. Хотя и не всегда.