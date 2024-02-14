Просто страшно: почему у китайских машин отрывает двигатель

Современный автомобиль, где бы его не произвели, изначально уступает своему предшественнику по объему того ресурса, который в него заложили на заводе. Да, машины стали менее надежными, нуждаются в более частой замене, а двигатели-миллионники в прошлом. Однако, китайцы, похоже, пошли еще дальше. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Наконец-то гаражные эксперты, сравнивающие 21-ю «Волгу» и 140-ой Mercedes с современниками нашли подтверждение своих слов: машины сегодня действительно стали куда менее ресурсными, чем были еще вчера.

Даже корейские, которые по заложенному с завода километражу не идут ни в какое сравнение с японскими, теперь выглядят настоящими столпами качества и долговечности. И все из-за одного: россияне массово познакомились с продукцией автопрома Поднебесной. И выяснили множество интересных подробностей.

Сколько лет хохотали до колик над Страной Восходящего солнца, которая вместо красивых экранов и современных опций зачем-то инвестировала в кузов, а после рассказывала нам про марку стали, зоны деформации и другие совершенно чуждые и ненужные простому обывателю данные. Новые виды сварки, расчеты, испытания. Кому это надо? Авария ведь – это про других, каких-то с соседнего континента или планеты, а нам бы экранов и кнопок! Будьте любезны, экранов и кнопок теперь в достатке. А вот с кузовами – беда.

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Январская авария в Москве, когда новенькому китайскому авто, несущему нелегкий пост в каршеринге, от удара не просто помяло морду, а целиком вырвало моторный отсек, наводит на весьма грустные мысли. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль совсем новый, да и нет в каршеринге откровенного старья. Уж в столичном – так точно. Кустарный ремонт, который мог привести к столь печальному результату?

Увы, сегодня может быть все, удивления не вызовет. Но тогда стоит признать, что к этому самому ремонту привело не менее серьезное столкновение, а в таком случае машину чаще всего списывают – это финансово целесообразней, чем восстанавливать. С высокой долей вероятности, авария была тяжелой, машина - исправной, только вот результат поразил всех: моторный отсек разорвало, а мотор вывалился на улицу. В прямом смысле слова.

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Согласно всем возможным исследованиям и тестам, «экстракшен» ДВС – это фатальный «неуд». Да, двигатель должен опускаться вниз, падая на подрамник, но все же обязан остаться в периметре автомобиля, а не вылететь на дорогу. Ведь появление на проезжей части многокилограммовой железной чушки приведет к новым авариям.

Однако же мотор из «китайца» выпал. Что пошло не так? Слишком сильный удар? Инженерный просчет? А если мотор так легко отделяется, то какова вероятность, что при сильном столкновении он не улетит прямиком в салон, пробив моторный щит? Вопросов много, а ответов на них – нет. Поэтому выбирают LADA за полтора миллиона рублей – туда намедни и подушки безопасности вернулись. Всяко безопаснее будет.