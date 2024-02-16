Свой среди чужих: много ли отечественного осталось в отечественном автопроме

Несмотря на все пертурбации, которые произошли с нашей автомобильной отраслью за последние два года, кое-что от отечественной промышленности осталось и, на удивление, весьма успешно функционирует. Портал «АвтоВзгляд» присмотрелся к российским автозаводам на предмет национальной принадлежности выпускаемых там народно-хозяйственных товаров.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», китайский автопром к январю 2024 года захватил 60,2% российского рынка легковушек. За отечественным производителем остается 30,6%. Имеет ли такое «соотношение сил» хоть какую-то связь с реалиями выпуска автомобилей в нашей стране? Совсем нет, поскольку речь в данном случае идет в основном об импорте, который в 2023 году составил более половины от всех приобретенных в России легковых машин.

СОВСЕМ НАШИ

На долю собранных в нашей стране легковушек приходится 46%, причем только 33% – так называемые российские бренды. Такой хитрой классификацией «Автостат» объясняет свою невнятную в этой части статистику. Под это определение подпадают не только наши исконные марки, но и продукты бейдж-инжиниринга, который помогает без особых трудозатрат представить китайский автомобиль российским, всего лишь нацепив на него соответствующий логотип.

Пока что самым крупным и бесспорно отечественным автопроизводителем можно считать разве что АВТОВАЗ, спокон веку яростно критикуемый то за одно, то за другое, но не уступающий своих позиций флагмана индустрии. Его продукция занимает 27,8% в общем объеме покупок, совершаемых нашими водителями. Второе место удерживает УАЗ, но тут показатели намного жиже – только 1,1%.

Фото globallookpress.com

Для порядка можно упомянуть и люксовый Aurus. Там, конечно, вообще штучная сборка, а объемы выпуска находятся на грани статистичекой погрешности. Что-то вроде: «Видишь суслика? И я не вижу. А он есть».

Впрочем, ходят слухи, что эта марка намеревается приблизиться к народу (ну как к народу – к отечественным толстосумам) и «Аурусы» будут собираться в более-менее товарных количествах на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Правда, такой информацией поделился с нами глава Минпромторга Денис Мантуров, а это настораживает, поскольку его предсказания редко воплощаются в реальности.

ПОД НАШИМ ПРИКРЫТИЕМ

Пусть в машинах, носящих на себе эмблемы двух вышеперечисленных марок, крайне много импортных комплектующих, но конструкционно, идеологически и исторически они все-таки отечественные. А теперь поговорим о «примазавшихся».

Что более всего на слуху из недавно открытых в России автомобильных производств? Конечно же, столичный «Москвич» с его долей рынка в 1,5%. При ближайшем рассмотрении, правда, выясняется, что это замаскированный китайский JAC. Вторым по частоте упоминаний следует признать «чемпиона» среди электромобилей – липецкий Evolute, умудрившийся за январь продать аж 111 своих изделий. «Так это же Dongfeng!», – закричат тут даже неспециалисты, и будут абсолютно правы.

Какую-то китайскую модель собирается выпускать «Автозавод Санкт-Петербург», ранее принадлежавший Nissan. В июне прошлого года с его конвейера сошла пробная партия в 170 кроссоверов LADA X-cross 5, которые представляли собой перелицованные FAW Bestune T77. Однако на этом все закончилось.

Фото globallookpress.com

Теперь тут запускают собственный новый автомобильный бренд Xcite. Бог ведает, начнется ли там реальное производство, и какая китайская марка будет мимикрировать под отечественную, хотя инсайдеры утверждают, что речь идет о Chery. Столь же неопределенным остается вопрос с бывшим калужским предприятием Volkswagen, которое никак не может найти себе партнера для танцев.

НИ РАЗУ НЕ НАШИ

До начала лета на питерском «Автомобильном завод АГР», который раньше принадлежал Hyundai и выпускал модели Hyundai и Kia, будет выпущено до 10 тысяч машин. Говорят, что хитрые корейцы нашли-таки способ возобновить производство в России, не нервируя гегемона – то ли прикрывшись брендом Solaris, то ли притворившись бесстрашными «китайцами».

Тут же уместно будет вспомнить о легендарном калининградском «Автоторе», клятвенно обещавшем завалить всю Россию электромобилями, но пока методом отверточной сборки производящем китайские же BAIC, Kaiyi и SWM.

Фото globallookpress.com

И, наконец, самый честный из «не наших» – Российский завод Haval. По итогам 2023 года предприятие увеличило производство более чем в 2,5 раза и приблизилось к отметке 100 тыс. выпущенных автомобилей.

Вот, собственно, все марки легковых автомобилей, которые собираются на просторах нашей необъятной Родины. Засилье брендов из Поднебесной видно невооруженным глазом. Теплится слабая надежда, что в Россию через санкционный забор ужом проскользнут «корейцы», но вероятность такого развития событий, к сожалению, очень мала.