Свой среди чужих: много ли отечественного осталось в отечественном автопроме

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», китайский автопром к январю 2024 года захватил 60,2% российского рынка легковушек. За отечественным производителем остается 30,6%. Имеет ли такое «соотношение сил» хоть какую-то связь с реалиями выпуска автомобилей в нашей стране? Совсем нет, поскольку речь в данном случае идет в основном об импорте, который в 2023 году составил более половины от всех приобретенных в России легковых машин.
СОВСЕМ НАШИ
На долю собранных в нашей стране легковушек приходится 46%, причем только 33% – так называемые российские бренды. Такой хитрой классификацией «Автостат» объясняет свою невнятную в этой части статистику. Под это определение подпадают не только наши исконные марки, но и продукты бейдж-инжиниринга, который помогает без особых трудозатрат представить китайский автомобиль российским, всего лишь нацепив на него соответствующий логотип.
Пока что самым крупным и бесспорно отечественным автопроизводителем можно считать разве что АВТОВАЗ, спокон веку яростно критикуемый то за одно, то за другое, но не уступающий своих позиций флагмана индустрии. Его продукция занимает 27,8% в общем объеме покупок, совершаемых нашими водителями. Второе место удерживает УАЗ, но тут показатели намного жиже – только 1,1%.
Для порядка можно упомянуть и люксовый Aurus. Там, конечно, вообще штучная сборка, а объемы выпуска находятся на грани статистичекой погрешности. Что-то вроде: «Видишь суслика? И я не вижу. А он есть».
Впрочем, ходят слухи, что эта марка намеревается приблизиться к народу (ну как к народу – к отечественным толстосумам) и «Аурусы» будут собираться в более-менее товарных количествах на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Правда, такой информацией поделился с нами глава Минпромторга Денис Мантуров, а это настораживает, поскольку его предсказания редко воплощаются в реальности.
ПОД НАШИМ ПРИКРЫТИЕМ
Пусть в машинах, носящих на себе эмблемы двух вышеперечисленных марок, крайне много импортных комплектующих, но конструкционно, идеологически и исторически они все-таки отечественные. А теперь поговорим о «примазавшихся».
Что более всего на слуху из недавно открытых в России автомобильных производств? Конечно же, столичный «Москвич» с его долей рынка в 1,5%. При ближайшем рассмотрении, правда, выясняется, что это замаскированный китайский JAC. Вторым по частоте упоминаний следует признать «чемпиона» среди электромобилей – липецкий Evolute, умудрившийся за январь продать аж 111 своих изделий. «Так это же Dongfeng!», – закричат тут даже неспециалисты, и будут абсолютно правы.
Какую-то китайскую модель собирается выпускать «Автозавод Санкт-Петербург», ранее принадлежавший Nissan. В июне прошлого года с его конвейера сошла пробная партия в 170 кроссоверов LADA X-cross 5, которые представляли собой перелицованные FAW Bestune T77. Однако на этом все закончилось.
Теперь тут запускают собственный новый автомобильный бренд Xcite. Бог ведает, начнется ли там реальное производство, и какая китайская марка будет мимикрировать под отечественную, хотя инсайдеры утверждают, что речь идет о Chery. Столь же неопределенным остается вопрос с бывшим калужским предприятием Volkswagen, которое никак не может найти себе партнера для танцев.
НИ РАЗУ НЕ НАШИ
До начала лета на питерском «Автомобильном завод АГР», который раньше принадлежал Hyundai и выпускал модели Hyundai и Kia, будет выпущено до 10 тысяч машин. Говорят, что хитрые корейцы нашли-таки способ возобновить производство в России, не нервируя гегемона – то ли прикрывшись брендом Solaris, то ли притворившись бесстрашными «китайцами».
Тут же уместно будет вспомнить о легендарном калининградском «Автоторе», клятвенно обещавшем завалить всю Россию электромобилями, но пока методом отверточной сборки производящем китайские же BAIC, Kaiyi и SWM.
И, наконец, самый честный из «не наших» – Российский завод Haval. По итогам 2023 года предприятие увеличило производство более чем в 2,5 раза и приблизилось к отметке 100 тыс. выпущенных автомобилей.
Вот, собственно, все марки легковых автомобилей, которые собираются на просторах нашей необъятной Родины. Засилье брендов из Поднебесной видно невооруженным глазом. Теплится слабая надежда, что в Россию через санкционный забор ужом проскользнут «корейцы», но вероятность такого развития событий, к сожалению, очень мала.