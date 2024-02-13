Конец эры электромобилей: от «зеленых» авто отказывается даже Китай

Китайский авторынок закончил первый месяц 2024 года резким спадом. Виной тому, помимо других объективных причин, стало сокращение продаж «электричек» по производству которых Поднебесная впереди планеты всей. Портал «АвтоВзгляд» позволил себе немного покопаться в скучных цифрах.

Все отечественные водители делятся на две группы. Одни жадно следят за всеми новостями, хотя бы косвенно затрагивающими проблемы «зеленого» автомобилестроения. У других любое упоминание об альтернативно одаренных транспортных средствах рождает с трудом сдерживаемое негодование. И та, и другая точки зрения имеют под собой основания, но их бескомпромиссное противостояние вызвано даже не сутью проблемы, а беззастенчивым и наглым пропагандистским нажимом со стороны сил, заинтересованных в поддержании легенды об экологически чистой экономике.

ПРОТИВ ФАКТОВ НЕ ПОПРЕШЬ

Очередная такая новость о рынке электромобилей пришла несколько дней назад из Китая. Собственно, откуда еще ждать новостей, как не из страны, на долю которой приходится до 60% от всех продаваемых в мире транспортных средств на электротяге. Но на этот раз речи о триумфальном марше к новым победным высотам не идет.

Фото globallookpress.com

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), продажи в Поднебесной легковушек в январе сократились на 14,1% по сравнению с декабрем прошлого года, что стало первым серьезным падением с августа. Ну, упали и упали – эка невидаль. Первый месяц года всегда сложен и для покупателей, и для продавцов, поэтому делать какие-то глобальные выводы на основании его результатов непродуктивно.

Но дело совсем не в том, что рынок дал в общем-то ожидаемый сбой. Куда интереснее, что послужило причиной этого. Генеральный секретарь CPCA Цуй Дуншу заявил без обиняков, что основным источником давления на рост автомобильного рынка стал провал в продажах аккумуляторных электромобилей. Да-да, тот самый Цуй Дуншу, который всемерно и повсеместно позиционирует себя как ярого сторонника машин на новой энергии (New energy vehicles, или NEV).

Но против фактов не попрешь, даже если они тебе глубоко не симпатичны. Январские продажи электромобилей на батарейках в Китае упали на 37% по сравнению с предшествующим месяцем, что катастрофически ниже среднего снижения рынка. И, к сожалению, этому сегменту автоиндустрии ничто не сулит светлого будущего. Напротив, его ожидают тяжелые времена.

Фото globallookpress.com

ГРЯДЕТ ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Европа собирается бороться с засильем китайских электромобилей – уж что-что, а запрещать и не пущать в Старом Свете научилась виртуозно. Российский рынок слабоват для того, чтобы стать серьезной опорой для NEV, поскольку и люди пока не готовы их покупать, и природные условия тому не сильно способствуют. Так что Китаю предстоит серьезная борьба за место под электросолнцем.

И идеологически накачанный тренд начинает потихоньку сдуваться по всему миру. Renault отказалась от планов по отдельному листингу бизнеса по производству электромобилей и разработке программного обеспечения. Volvo сворачивает деятельность своей дочерней компании по выпуску электроспорткаров. VW намерен сократить производство двух своих флагманских электромоделей, а Ford грозится остановить завод по выпуску аккумуляторов в Мичигане.

Позволил себе высказать крамольную мысль и Акио Тойода, председатель правления компании Toyota. Он заявил, что электромобилям светит занять не более 30% рынка, вне зависимости от технологического прогресса. Более того, он совершенно неполиткорректно продолжил: «Решение о выборе типа силовой установки должны принимать покупатели и рынок, а не регулирующие органы или политические силы». Не иначе, как на смену глобальному потеплению идет глобальное прозрение, о чем свидетельствуют в том числе итоги китайского автопрома в январе.