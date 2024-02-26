В Казахстане наладят выпуск обновленного Kia Sorento

Кроссовер Kia Sorento — во времена, когда корейская марка еще официально присутствовала на отечественном рынке — пользовался у нас довольно высоким спросом. Наверняка сограждане с удовольствием покупали бы и рестайлинговую версию модели, но она появилась уже после того, как бренд «заморозил» свою деятельность в России. Впрочем, теперь обновленный SUV, вероятно, станет доступнее.

Плановое обновление Kia Sorento претерпел летом 2023 года — кроссовер получил новые бампера, перелицованную решетку радиатора, фары иной формы и фонари с другим рисунком. В салоне появилась пара 12,3-дюймовых экранов и новый блок управления климатом с измененными дефлекторами вентиляции. А вот технически машина не поменялась, сохранив прежние агрегаты.

В конце прошлого года рестайлинговый Sorento таки добрался до российских автосалонов — дилеры наладили поставки по схеме параллельного импорта. Правда, везли они исключительно топовые комплектации и просили за них безумные деньги — от 7,5 млн. рублей. Теперь же появился шанс, что кроссовер станет доступнее, ведь его начнут собирать в Казахстане, откуда поставлять машины проще и дешевле.

Как сообщает портал «Колеса.kz», в Костанае наладят производство автомобилей с бензиновыми моторами на 180 и 249 л.с., а также со 198-сильным «турбодизелем». Судя по информации из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), местную прописку получат кроссоверы с 5-, 6- и 7-местными салонами.

Стоимость обновленного Kia Sorento в Казахстане пока не объявлена. А дорестайлинговую версию предлагают по цене в 17 990 000 тенге, что по текущему курсу эквивалентно 3 740 000 руб.