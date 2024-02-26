С сервисом беда: почему китайские автомобили хороши только до первого ремонта

Стремительно ворвавшиеся на российский рынок китайские бренды не успели пока отладить должным образом работу ни с дилерами, ни с конечными покупателями. Это крайне негативным образом сказывается на настроении автовладельцев, которые страдают и морально, и материально. Портал «АвтоВзгляд» нашел лишь несколько «засад», которых надо опасаться российским водителям, решившим связаться с китайским автопромом.

Тот неоспоримый факт, что наш многострадальный рынок худо-бедно стал наполняться «поднебесными» автомобилями, может вызвать радость разве что у завзятого мазохиста. Ведь с самого начала экспансии легковушек из КРН упор в этом устоявшемся выражении стоило делать исключительно на первое слово.

ЧТО ХУДО, А ЧТО БЕДНО

Худо – потому что настоящее китайское «качество». Худо – потому что взамен широкого спектра разнообразных брендов из разных стран в Россию пришли исключительно «китайцы», в сортах которых разобраться может только специалист, да и тот с трудом.

Худо – потому что два минувших года ураганно вымели весь бюджетный сегмент автомобильного рынка, оставив там лишь изделия отечественного автопрома, уровень которых достойным может считать разве что г-н Мантуров. Что касается второй части – а именно «бедно», то тут у нас не сложилось совершенно.

Укомплектованы всякими электронными прибамбасами машины наших новоявленных восточных партнеров по самое не балуйся, ну и цены, соответственно, выкатываются поднебесные. А между тем, зарплаты у народонаселения подросли только в головах у статистиков Росстата. Потому и наблюдаем мы парадоксальную вещь – затоваривание рынка при общем колоссальном его недосыщении.

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Но самое неприятное скрывается вовсе не в том, что российские водители столкнулись с неразрешимыми проблемами на этапе покупки новых авто. При большом желании и наличии определенного уровня материального обеспечения выбрать себе четырехколесную самобеглую повозку по-прежнему можно.

Вопросы возникают потом. К примеру, адаптирована ли китайская продукция к нашим северным реалиям – периодическим морозам или к ядовитой субстанции для уничтожения снега на дорогах, от паров которой перехватывает дыхание. Как показала минувшая зима – не очень адаптированы.

НЕ ДО КЛИЕНТА

Однако и это не самое печальное, с чем может столкнуться отечественный автовладелец после покупки «китая». Проблемы неминуемо возникнут с ремонтом и обслуживанием, о чем обществу квалифицированно поведал автоэксперт Иван Куц. Конечно, из перечисленных им невеселых моментов есть исключения, но они крайне редки.

Прежде всего, у дилеров китайских марок напрочь отсутствуют каталоги запчастей. Это осложняет не только поиск необходимой детали по WIN автомобиля, но и делает практически невозможным точный предварительный расчет стоимости ремонта, который мастерам приходится заменять угадайкой. В конце концов страдает, естественно, клиент, который сначала очень долго ждет, а затем еще и ощутимо переплачивает.

Фото globallookpress.com

Вся политика китайских компаний пока что нацелена исключительно на сбыт. Дистрибьюторы не заморачиваются по поводу таких важных для западных автобрендов вещей, как финансовая и информационная поддержка сервисных услуг. Они страшно далеки от заботы о лояльности покупателей.

Клиентские службы нормально не функционируют, гарантийная политика не выстроена. Даже дилеры толком не знают, на какие узлы и агрегаты и на какой срок дается гарантия. Естественно, счастливый владелец китайского ТС при попытке починить оное по гарантии перестает быть счастливым, когда наталкивается в сервисе на категорический отказ.

На самом деле, проблем у дилеров с китайскими брендами куда больше, но именно эти вопросы напрямую отражаются на конечном потребителе. Поэтому те автовладельцы, у кого подошли сроки смены машины, пребывают сейчас в легком ступоре, ибо решение принимать надо, а какое именно – непонятно.