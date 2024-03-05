Надеются на авось: что стоит за возвращением корейцев на российский авторынок

По России слух прошел – в ближайшие две недели автомобили под новым брендом Solaris поступят в официальные дилерские центры компании «АГР». Тогда же будут объявлены их комплектации и цены. Очередной нежизнеспособный стартап? Портал «АвтоВзгляд» задумался о реалиях возвращения корейцев в нашу страну.

Невероятные приключения корейцев в России длятся уже два года – с того самого момента, когда коллективный Запад решился прижать нас глобальными и коллективными же санкциями. Будучи азиатским сателлитом США, Республика Корея мало что могла противопоставить железной хватке гегемона, требовавшего от нее разорвать экономические связи с Россией. Тем не менее, в отличие от прочих-других стран, включая гордые европейские псевдодержавы, корейцы пытались робко сопротивляться и кое-как выкручивались, не доводя дело до официального разрыва отношений.

Мастера фланкировки

Героическая борьба корейских автопроизводителей за место под российским солнцем шла долго и безуспешно. Казалось бы – чего ради? Вон, лихие казаки Volkswagen и Renault махнули шашкой – и все концы отрублены. Хотелось бы надеяться, что после продемонстрированных навыков фланкировки возвращение их на российский рынок будет максимально затруднено.

В отличие от этих ренегатов компания Hyundai свой питерский завод, пусть и законсервированный, отстаивала от санкционного катка аки львица. Пустить псу под хвост инвестиции, общий объем которых давно превысил 1 млрд. рублей, ей очень не хотелось. Но, как уже писал портал «АвтоВзгляд», завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был нужен только самой Hyundai, ибо его оборудование заточено строго под те модели, которые там производились.

Фото: globallookpress.com

Для российских компаний с уходом корейцев предприятие превращалось в чемодан без ручки, поскольку воспользоваться они смогли бы только зданиями заводских корпусов, стоившими сущие копейки. Все технологическое оборудование, действительно имеющее ценность, все равно пришлось бы сдать на металлолом – по указанной выше причине. Так что понятно, почему Hyundai так долго тянула, и понятно, почему наши власти ее не торопили.

Путь выбран

Недавнее объявление о продаже завода и переименование его в ООО «Автомобильный завод АГР» повергло массы в шок и трепет. Затем дровишек в огонь интриги подкинуло назначение генеральным директором AGR Automotive Group Алексея Калицева, занимавшего до этого руководящие позиции в «Хендэ Мотор СНГ». Ну и вишенкой на торте стало обнародование продуктовой линейки, которую завод будет выпускать под новым брендом Solaris: субкомпактный пятиместный седан HS, компактный кроссовер HC, городской седан KRS и кросс-хэтчбек KRX. Как братья-близнецы они похожи на наших старых знакомых Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Да, собственно, почему похожи? Это они и есть. Даже уродец Creta 2-го поколения будет сходить с питерского конвейера в своем родном виде.

Руководство завода выбрало единственный возможный путь, при котором с площадкой не пришлось делать то, что Содома делала со своею Гоморрой, и не превращать ее нежно и задушевно в какой-нибудь Дворец хоккея с прилежащей к нему «Тюфелевой рощей», или в вульгарную лесопилку. Бывший завод Hyundai сохранился как автомобильное предприятие, способное выпускать качественную профильную продукцию. Пока что сохранился – ибо судьбу его не прозреть во мраке грядущего.

Скриншот: agr.auto

Путь в никуда

Какое-то время завод может протянуть на сборке автомобилей из оставшихся на складе машинокомплектов, число которых оценивается примерно в 70 тысяч штук. Телеграм-канал «Русский автомобиль» считает, что их хватит на сборку 10 тысяч машин. Чтобы использовать все без остатка, придется где-то раздобывать электронные блоки управления. В любом случае, при производственной мощности завода в 220 тысяч легковушек – это мизер.

Логики в нашей стране не сыскать днем с огнем, но все-таки постараемся рассуждать логически. Устраивать себе головную боль с запуском сложного производства ради того, чтобы проработать на старых запасах квартал-другой смысла нет. На что же может надеяться руководство АГР и стоящие за ним (что несомненно) корейцы? На параллельный импорт через Киргизию или Казахстан – говорят одни эксперты. В этом случае на проекте можно смело ставить крест, ибо обеспечить бесперебойные плановые поставки комплектующих таким образом нереально. Да и заокеанский надзиратель не будет смотреть на это безобразие сквозь пальцы.

Другие эксперты намекают на то, что там, наверху, знают что-то такое, чего не знаем мы. И что заводу надо лишь ночь простоять, да день продержаться – а там, глядишь, все образуется. Однако опыт подсказывает, что никакими тайными знаниями, недоступными нам, «верхи» не располагают. Поэтому есть ощущение, что Hyundai и АГР повели себя чисто в русской манере – главное ввязаться в драку, а там видно будет.