Лучшее — друг хорошего: тест-драйв обновленного Haval Jolion

Когда три года назад компания Haval явила российской публике Jolion, другие автопроизводители, имеющие в своих линейках компактные кроссоверы, изрядно напряглись. И не только китайские, ведь амбициозный новичок грозился, утерев носы конкурентам-соотечественникам, даже потеснить с пьедестала саму — ого-го — Hyundai Creta. Теперь же, после запуска обновленной версии модели, занервничали и те бренды, что делают ставку на более высокий класс SUV-С. И эта тревога небеспричинна.

История не терпит сослагательного наклонения, так что рассуждать о том, каким долгим и тернистым был бы путь Haval Jolion к лидерскому подиуму, если бы не те самые события, совершенно бессмысленно. Заискивания европейцев и иных азиатов перед мировым жандармом из Нового света существенно облегчили «Джолиону» задачу. Российский авторынок схлопнулся, некоторые сегменты исчезли в принципе. Но битва, пусть уже и не столь ожесточенная, продолжилась.

И вот в 2022-м Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером, обогнав на 600 реализованных машин издыхающую «Крету», а в 2023-м — и вовсе самой популярной иномаркой. В прошлом году россияне купили свыше 58 000 «Джолионов»: большим спросом пользовались только «Нивы» (92 000 ед. на пару) и LADA Granta (206 000 ед.). В чем секрет успеха? Думается, в соотношении цены и уровня оснащения. Соперники не могли предложить столько же «плюшек» за такие деньги. А это, когда мы говорим о «бюджетном» сегменте, где потребитель ищет оправдание каждому рублю, серьезный козырь.

Итак, вооружившись полным приводом и кучей электронных ассистентов, недурно скроенный Haval Jolion покорил сердца требовательных россиян. Но что дальше? Пришла пора планового обновления, а значит, нужно снова удивить. Да так, чтобы сохранить главное преимущество — сносный прайс. И не перемудрить, ведь примеров того, как рестайлинги губили удачные модели, в истории автомобилестроения предостаточно. В общем, задачка у китайцев была непростая — сделать так, чтобы лучшее не стало, как в одной французской поговорке, врагом хорошего.

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Ставить дизайнерские эксперименты над примелькавшимся Jolion в компании не стали — наверное, и правильно. Экстерьер освежился и даже немного «оспортивился» благодаря видоизмененным бамперам и «грилю» с вертикальными, как нынче модно, ламелями. Хрома на кузове стало намного меньше, появился а-ля внедорожный обвес из черного пластика. В тот же цвет окрашены зеркала и крупный спойлер на пятой двери. Габариты остались прежними, как и своеобразная форма оптики, по которой эту модель безошибочно идентифицируют даже те, кто в машинах не разбирается совсем.

Работая над интерьером, новых дизайн-решений внедрили еще меньше. Один из трех вариантов обивки салона предыдущего кроссовера, если помните, предлагал бежевый цвет — теперь вместо него черно-красная схема. На передней панели со стороны пассажира можно отыскать декоративную вставку с фирменным логотипом — правда, лишь в старших комплектациях. А еще «Джолион» отныне щеголяет атмосферной подсветкой с возможностью выбора из 64 оттенков. Да и все.

Куда любопытнее те изменения внутреннего убранства, что несут функциональный смысл. Во-первых, рестайлинг подарил бестселлеру марки регулировку руля по вылету. И пусть ее диапазон оставляет желать большего, это новшество — жирный плюс и преимущество: далеко не у всех старшеклассников «баранка» ходит вперед-назад, чего уж говорить о представителях сегмента SUV-B. Во-вторых, «Джолион» обзавелся панорамной крышей — и без того просторный салон визуально стал еще свободнее и светлее. В-третьих, он избавился от сенсорной панели «быстрого» меню под экраном мультимедиа-системы.

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Да-да, в безумную эпоху тотальной «гаджетизации» автомобилей Haval прислушался к потребителям и «откатил» эту самую панель до базовой, «аналоговой» версии. Напомню, у предшественника старшая комплектация предусматривала сенсорные клавиши — в младших были старые добрые кнопки. Теперь они во всех исполнениях, и это не может не радовать: пробуждать «климат», управлять рециркуляцией воздуха или «гасить» взволнованный парктроник куда удобнее на ходу именно так. Удобнее и, что главное, безопаснее.

Другой вопрос, что функционал «быстрого» меню сильно урезан и, например, выбирать режим движения или включать подогрев сидений все равно приходится, отвлекаясь от дороги, посредством тачскрина. К слову о сиденьях: подушка водительского кресла в топовых комплектациях Jolion оснащена вентиляцией — как вам такое, Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro? Интересно, что станет следующим шагом: внедрение поясничного подпора, которого так не хватает многим владельцам «Джолиона» сейчас, или массажа.

Как по мне, так не нужно ни того, ни другого. Ибо примитивный массаж в автомобилях — это маркетинговый крючок, нагружающий итоговый прайс. А отсутствие подпора на деле не так уж и критично, как об этом пишут обладатели Jolion на форумах. Допускаю, что восприятие сего обстоятельства может зависеть от комплекции рулевого, но моя спина во время длительных перегонов в Мурманской области, где журналисты знакомились с обновленным кроссовером, не пожаловалась на дискомфорт ни разу. Жаловались уши — на шумоизоляцию, чересчур лояльную к дорожному гулу, вою арктических ветров и подкапотным песнопениям. Ну, сделаем скидку на класс модели — не в премиум все же метит.

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По части техники у Haval Jolion после рестайлинга не изменилось ровным счетом ничего. Те же движки на 143 и 150 л.с., коробки (шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» с парой мокрых сцеплений), привод (передний или полный с многодисковой муфтой Haldex пятого поколения). И это тоже скорее плюс, поскольку массовых серьезных жалоб на силовые агрегаты за три года присутствия модели в России выявлено не было. К тому же за это время сервисмены их хорошенько изучили — проблема с ремонтом возникнет едва ли.

Тем не менее, несмотря на то, что «под капот» китайцы не лазили, кажется, будто над настройками роботизированной коробки они все же поколдовали. По крайней мере, длительных пауз при старте с места — тех, что требовались механизму на «хорошенько подумать» — нет. И хотя реакция на газ не молниеносная, она вполне приемлемая. При обгоне на трассе эта апатия выражена сильнее, однако тут на помощь приходит режим «Спорт», вытаскивающий из коробки нужные эмоции.

А какие эмоции вытащил Haval Jolion из меня! Программа нашего тест-драйва включала «покатушки» на закрытой площадке, где можно было попрактиковать так называемое экстремальное вождение в зимних условиях. «Змейки» разной сложности, разгон с торможением до полной остановки строго в обозначенном месте, крутые повороты — и все, разумеется, на льду… Вот уж не думала, что «Джолион» может быть таким правильным озорником, чутко исполняющим команды водителя. Даже если тот самый водитель ни разу не гонщик и допускает кучу ошибок, умная электроника «выруливает» ситуацию, снижая риск плачевных последствий.

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Не разочаровывает наш главный герой и на обычной дороге. Подвеска настроена неплохо: чрезмерно жесткой ее не назовешь, расхлябанной тоже. Рулежка, если вспоминать других представителей «поднебесного» автопрома, даже приятно удивляет — точностью и информативностью. Обзорность достаточная, посадка удобная. Этот автомобиль создан для города, и в городе водитель чувствует себя в нем уверенно. Внедорожные способности у «Джолиона» типичные для класса, так что лезть с ним в грязь не стоит. Но все это вы, вероятно, и сами знаете, ведь, повторюсь, технически кроссовер после обновления не изменился.

Любопытно, что не сильно изменилась и его цена: в зависимости от исполнения SUV прибавил в стоимости 30 000 — 50 000 рублей. Как хавэйловцам удалось ее удержать? С помощью перетасовки опций в комплектациях и введения новой версии Tech+, которая подразумевает, в частности, «панорамку», адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей и систему автоматической парковки.

Но, справедливости ради, и база после рестайлинга не превратилась в барабан. К услугам владельца «Комфорта» — регулировка руля по вылету, задние парктроники, подогрев передних кресел, бесключевой доступ, «климат» и простой «круиз», мультимедийка с экраном на 10 дюймов. За такой набор дилеры просят 1 999 000 целковых без скидок по спецпредложениям.

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Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью предложить, что Haval Jolion в обозримом будущем свое первое место никому не уступит. В гонке компактных кроссоверов — уж точно. Как минимум потому, что он располагает полноприводной модификацией — AWD, если взглянуть на список конкурентов, найдется только у Omoda C5. Ну и множеством «комфортных» и «безопасных» опций, которым бедные китайские «ноунэймы», наводнившие наш рынок (из массового сегмента, навороченные «электрички» в расчет не берем), могут только позавидовать. К тому же на «Джолион» работает и репутация бренда — как ни крути, это тоже важно.

Теоритически спутать карты нашему герою могут «корейцы» — те, что официально возвращаются на российский рынок под брендом Solaris. Но, во-первых, многое будет зависеть от цен, которые пока не объявлены. А во-вторых, питерскому бренду потребуется очень много времени, чтобы выйти на прежние объемы производства, если это вообще возможно. Так что нет, точно не в ближайшей перспективе.