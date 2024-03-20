Автомобили Haima могут начать собирать в России

На российском рынке может стать одним локализованным китайским автобрендом больше — о запуске местного производства своих машин задумалась вернувшаяся в нашу страну Haima. Пока все ее автомобили импортируются из Поднебесной.

Транспортная группа Fesco подписала контракт с Haima на перевозку машинокомплектов и готовых автомобилей из Китая в Россию и страны СНГ через Владивосток и сухопутные погранпереходы. Об этом в пресс-релизе сообщил перевозчик, вместе с тем раскрыв планы автостроителя относительно локализации производства.

— Для достижения целей взаимовыгодного сотрудничества Fesco и ООО «МВЛ АВТО» проработают вопросы в сфере управления цепями поставок, связанные с локализацией производства автомобилей Haima на площадках в России, а также в Республике Казахстан и Республике Беларусь, — гласит официальное заявление компании.

О том, какие именно площадки китайский бренд рассматривает в качестве возможного завода для локальной сборки своих машин, сведений нет. И любопытно, что прежде о желании наладить производство автомобилей в России представители Haima не заявляли.

Напомним, Haima вернулась на отечественный рынок еще в прошлом году. Сейчас она предлагает россиянам две модели: кроссовер 8S по цене от 3,2 млн. рублей и минивэн 7x — от 3,6 млн. Обе комплектуются 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 195 л. с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.