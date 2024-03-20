Бессмертные: 5 долговечных китайских автомобилей за 250 000 рублей

Китайские автомобили перестали быть для нашего брата чем-то из разряда вон выходящего. Российский рынок буквально заполонили разнокалиберные модели из КНР. Да что там говорить, если даже «вторичка» уже вовсю забита «поднебесным» автопромом. Причем в избытке машины с довольно «сладкими» ценниками. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из подобных вариантов самые любопытные.

Неужто действительно «китайцы» доказали свою надежность? О чем, в частности, говорят немаленькие пробеги, продолжающие работать агрегаты и все еще «живое» лакокрасочное покрытие. Скажем, за четверть миллиона рублей на вторичном рынке представлено достаточно много авто, которые еще походят. Впрочем, судите сами.

Седан Lifan Solano десятилетней давности, конечно, местами и покрылся желтыми пятнами, но до дыр кузову так же далеко, как Байдену до здравомыслия. В означенный бюджет укладываются машины с пробегом от 125 до 185 тысяч километров, и в большинстве своем в ПТС будет вписан один-единственный владелец.

Видимо, не очень-то они желают расставаться со своими «ласточками». В арсенале «Солано» – 106-сильный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 л, сопряженный с невероятно живучей механической коробкой передач. Из опциона следует отметить полный электропакет, «музыку» и кондиционер.

0/0 Lifan Solano

Примерно в идентичном состоянии по кузову и ходовой будет седан Geely Emgrand EC7. К слову, аналогичный у модели и год выпуска. А вот цифры на одометре большинства представленных легковушек окажутся выше 200 000 километров. Впрочем, не это ли показатель долговечности агрегатной базы? Особенно учитывая тот факт, что за десять лет жизни в среднем у машин сменилось всего-навсего два хозяина.

Что касается мотора, то под капотом установлен 86-сильный движок объемом 1,5 литра, либо более производительный 1,8-литровый агрегат мощностью 126 л.с. И если в первом случае использована «механика», то во втором – строго вариатор. Вот ведь какой живучей оказалась бесступенчатая коробка передач!

Хетчбэк Chery M11 окажется старее, но зато куда «наряднее». Автомобили 2010-2012 годов выпуска имеют в своем распоряжении более продвинутую магнитолу и даже мультифункциональное рулевое колесо. Примечательно, что многие владельцы, коих по ПТС в среднем окажется более трех, водрузили на своих «коней» газобаллонное оборудование.

Судя по всему, 117-сильный бензиновый мотор М11 «жрет», как не в себя. Даже в ходе дружбы с эластичной механической трансмиссией. Вам повезет, если вы найдете машину без ржавчины на порогах и колесных арках. Собственно, как и не переживший за 200 000 километров «капиталку» движок. О чем в своих объявлениях честно рассказывают продавцы.

0/0 Chery M11

Для тех, кто мечтал о Mazda, но все еще не накопил, вполне себе подойдет китайская альтернатива в виде Haima 3, созданная на совместном с японцами предприятием. Мало того, что седан копирует собой оригинальный продукт, так еще и местами нашпигован соответствующими компонентами.

В моторном отсеке расположен лицензированный 1,8-литровый агрегат мощностью 112 сил, в компании с которым может трудиться как «механика», так и вариатор. Опять же, из Страны восходящего солнца. Если вас не пугают три и более владельцев по ПТС, да 200 с лишним тысяч километров пробега, то милости, как говорится, просим.

А вот и он – некогда заявленный, как «убийца» отечественной LADA Granta. Правда, вазовский бестселлер китайскому FAW V5 не удалось даже поранить. Зато он хотя бы пытался, пусть и только на словах маркетологов бренда. Между тем, иномарка 11-ти лет от роду пережила немногим меньше 200 000 километров, ни разу не сгнила и не развалилась.

Среднее количество владельцев по паспорту – три. Вы можете стать четвертым, кто «оседлает» табун из 102-х «жеребцов», погоняемых «механикой», которая не всегда втыкается в нужную передачу и изрядно гудит. Впрочем, и «Гранта» тех годов грешила не меньше. Если не больше…