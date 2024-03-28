Volvo выпустила последний в своей истории дизельный автомобиль

О своем решении отказаться от дизельных двигателей компания Volvo объявила еще в сентябре 2023-го, отметив, что последний автомобиль с мотором на солярке сойдет с конвейера в начале 2024-го. И вот это случилось: точка в истории с легковушками, потребляющими «тяжелое» топливо, поставлена.

Ужесточающиеся экологические стандарты и мировой тренд на гибриды и электромобили вынудили Volvo отказаться от дизельных двигателей. Завод марки в Торсланде (Швеция) выпустил последнюю легковую машину с мотором на солярке 26 марта.

«Прощальным» экземпляром стал XC90 — темно-синий кроссовер отправится в музей бренда, знаменуя окончание одной из глав истории компании. Он дополнит коллекцию, в которой также можно отыскать седан 244 GL D6, выпущенный в 1979 году — первый легковой Volvo с дизельным двигателем.

К 2030 году автопроизводитель намерен перейти на выпуск исключительно электромобилей — с начала следующего десятилетия все новые модели Volvo будут иметь полностью электрическую силовую установку. Напомним, что шведы еще в 2017 году отказались от разработки новых двигателей внутреннего сгорания и с тех пор собирают машины только с уже существующими моторами, постепенно меняя устаревающие ДВС на гибридные агрегаты.