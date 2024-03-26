Убегая из России, мировые автомобильные концерны вынуждены были побросать здесь все свои заводы. Какую-то их часть удалось запустить, но другие до сих пор простаивают. Похоже, дальше терпеть ситуацию, когда производственные площади сиротливо и бесполезно загибаются, наши власти больше не хотят — по крайней мере, так считают эксперты портала «АвтоВзгляд».

Перефразируя Толстого (не Петра, естественно, а Льва), можно смело сказать: «Все счастливые заводы похожи друг на друга, каждый несчастливый завод несчастлив по-своему». Про везунчиков, наслаждающихся полной гармонией между изначально заложенной в них программой и практической деятельностью, говорить особого смысла нет. Это несколько наших отечественных предприятий во главе с АВТОВАЗом, а также гордый в своем одиночестве китайский «Хавейл Мотор Рус».

ПУТЬ ПЕРВЫЙ, КАПИТУЛЯНТСКИЙ

Но речь, собственно, не о них, поскольку санкционный маразм хотя и неслабо вдарил по их поставщицам, но на их жизнедеятельности кардинально не отразился. Куда хуже пришлось тем заводам, которые принадлежали мировым концернам, трусливо свернувшим деятельности по строгому окрику из-за океана.

Им пришлось бросить любовно отстроенные и отлаженные производственные площадки, на которых они собирались делать свой далеко не маленький гешефт. Российские компании по-быстрому подобрали бесхозное добро, но сделали это, похоже, исключительно поддавшись хватательному рефлексу.

Никаких более-менее стройных бизнес-идей по поводу разумной эксплуатации халявных приобретений у них не наблюдалось и не наблюдается. Основным принципом, по всей вероятности, служило непреходящее «главное ввязаться в драку».

Фото globallookpress.com

Кто-то, став владельцем однозначно брошенного имущества, довольно быстро нашел выход и быстренько сдался с потрохами новым хозяевам — «китайским братьям». Те снесли к свиньям все оборудование, оставленное предшественниками, и установили свое, рассчитанное разве что на отверточную сборку. И теперь там клепаются абсолютно китайские тачки, неизобретательно закамуфлированные российским логотипом.

ПУТЬ ВТОРОЙ, ЛУКАВЫЙ

Второй путь пытается нащупать корейская Hyundai, которой до слез обидно терять российский рынок. И особенно расстраивает руководителей компании тот факт, что Корея достаточно сильно удалена от эпицентра конфликта и страдает, по сути, за чужие интересы.

Потеряв надежду, что санкции скоро себя исчерпают, корейцы сделали финт ушами — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» именуется теперь «Автозавод АГР», но с его конвейера сходят абсолютно те же модели, что и раньше. Сможет ли столь хитро восстановленное производство продержаться, учитывая сложности с поставкой комплектующих, покажет время.

Фото globallookpress.com

Надо сказать, что Hyundai не изобрел велосипеда. В России прекрасным образом продолжают работать предприятия McDonald's под торговой маркой «Вкусно и точка». «Старбакс» вернулся как Stars Coffee с идентичным прежнему меню и похожей эмблемой. Reebok теперь зовется Sneaker Box, ничуть не потеряв от переименования в своем качестве. Французская косметическая компания L'Occitane теперь Л'Окситан и счастлива. Coca-Cola стала «Добрый cola», и т.д.

Однако возможности такого рода именно в автомобильной сфере невелики — погрязшие в русофобии японские, германские, французские автоконцерны практически отрезали себе пути к возвращению. Перспективы заводов, продолжающих до сих пор простаивать — незавидны, о чем со свей откровенностью заявлено в докладе ЦБ РФ о состоянии экономики:

«В 2023 г. в Центральной России, на Северо-Западе и Дальнем Востоке была возобновлена работа ряда крупных автозаводов, находившихся в простое после ухода производителей из недружественных стран. Перезапуск производства был проведен преимущественно на базе китайских моделей. При этом процесс возвращения в эксплуатацию незагруженных с 2022 г. мощностей автопроизводителей пока не завершен и, скорее всего, продлится до 2027 года».

Фото globallookpress.com

ТОНКИЙ НАМЕК

В первую очередь, этот пассаж регулятора относится, конечно, к калужскому автозаводу, ранее принадлежавшему Volkswagen, а ныне простаивающему под эгидой уже фирме AGR. Его перспективы весьма туманны, что совсем не устраивает российские власти. По предположениям телеграм-канала «Русский автомобиль», в Минпромторге уже сделали компании недвусмысленный намек: если к концу года предприятие не заработает, то актив будет передан другому собственнику — например, Дерипаске.

Поскольку хождение по мукам — то бишь, по китайским производителям, руководству AGR не принесло ничего, кроме душевного расстройства, оно решило попробовать провернуть шикарный финт наподобие того, что превосходно удался в Питере, зарегистрировав товарный знак Agron. Эксперты не исключают, что под этим брендом может быть начат выпуск некоторых моделей VW и Skoda — в частности, Polo, Rapid и Tiguan.

К сожалению, Volkswagen — это не Hyundai. Немцы напуганы гораздо больше корейцев и боятся даже неосторожным жестом выразить свое намерение обойти санкции. Весьма вероятно, что калужское подразделение AGR скоро потерпит фиаско. В этом случае завод как мощная производственная единица будет окончательно потерян для российской экономики.